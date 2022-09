Rožňava 19. septembra (TASR) – Roky chátrajúca zvonica Rožňavskej kalvárie sa dočkala rekonštrukcie. Zrekonštruovanú vstupnú bránu do areálu kalvárie požehnal počas slávnostného predstavenia zvonice rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. TASR o tom informoval Jozef Kopor z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer.



Obnova zvonice kalvárie sa začala realizovať v réžii samosprávy po dohode s rožňavským biskupom, ktorý bol pôvodným majiteľom objektu. Po rekonštrukcii pamiatky mesto v stredu (14. 9.) odovzdalo kľúč od zvonice práve do rúk biskupa, ktorý ju pred otvorením ešte symbolicky požehnal.



"Príbeh obnovy kalvárie sa začal písať v roku 2010, keď sa nadšenec Árpád Görgei rozhodol, že mu toto historicky významné miesto nie je ľahostajné a stálo by za to obnoviť jeho pôvodnú krásu. Vtedy to bol iba veľmi vzdialený a hmlistý sen," uviedol primátor Rožňavy Michal Domik s tým, že rekonštrukcia zvonice je výsledkom spolupráce samosprávy, biskupstva a dobrovoľníkov.



Obnova zvonice v Rožňave stála viac ako 50.000 eur, finančne ju sumou 35.000 eur podporila i OOCR Gemer. "Už niekoľko rokov sledujeme jej postupnú obnovu a sme radi, že aj naša organizácia prispela k tomu, že táto dominanta Rožňavy bude lákať domácich obyvateľov ale aj návštevníkov mesta a regiónu, tak ako to vidíme napríklad v Banskej Štiavnici," povedal výkonný riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.



Rožňavská kalvária je najstaršou pamiatkou svojho druhu v regióne Gemer. V roku 1741 ju dal postaviť rožňavský mešťan Jakub Steer, z pôvodne siedmich zastavení sa v 19. storočí rozrástla na 14. Zvonica tvorí samostatný objekt a predstavuje vstupnú bránu do areálu kalvárie. Pozostáva z murovanej a drevenej časti a pred rekonštrukciou bola v havarijnom stavebno-technickom stave. Chodník na kalváriu v Rožňave je osvetlený i v noci, pútnické miesto ponúka výhľady na mesto, kaňon rieky Slaná i planiny Slovenského krasu.