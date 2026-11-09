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Roky mal týrať vlastnú matku, skončil vo väzbe
Podľa polície mal muž svoju matku minimálne od roku 2016 opakovane fyzicky napádať, ponižovať, vulgárne jej nadávať, odopierať jej spánok a vyhrážať sa jej.
Autor TASR
Michalovce 9. novembra (TASR) - Polícia obvinila 42-ročného muža z okresu Michalovce, ktorý mal najmenej desať rokov fyzicky a psychicky týrať svoju matku. Na prípad upozornila známa poškodenej ženy. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, obvinený muž je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe.
Podľa polície mal muž svoju matku minimálne od roku 2016 opakovane fyzicky napádať, ponižovať, vulgárne jej nadávať, odopierať jej spánok a vyhrážať sa jej. Žena mala dlhodobo žiť v strachu. Na jej situáciu napokon upozornila známa.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Michalovciach muža obvinil zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. „Sudca akceptoval návrh na jeho väzobné stíhanie a muž je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe,“ uviedla polícia s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť, aby nebola ľahostajná k prípadom domáceho násilia. Upozorňuje, že oznámenie od ľudí z okolia môže pomôcť obetiam, ktoré sa samy obávajú požiadať o pomoc.
Podľa polície mal muž svoju matku minimálne od roku 2016 opakovane fyzicky napádať, ponižovať, vulgárne jej nadávať, odopierať jej spánok a vyhrážať sa jej. Žena mala dlhodobo žiť v strachu. Na jej situáciu napokon upozornila známa.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Michalovciach muža obvinil zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. „Sudca akceptoval návrh na jeho väzobné stíhanie a muž je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe,“ uviedla polícia s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť, aby nebola ľahostajná k prípadom domáceho násilia. Upozorňuje, že oznámenie od ľudí z okolia môže pomôcť obetiam, ktoré sa samy obávajú požiadať o pomoc.