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ROKY STRACHU:Zo zločinu týrania blízkej osoby obvinili 40-ročného muža
Muž mal na sprostredkovanie svojich vyhrážok využívať aj vlastné deti.
Autor TASR
Trebišov 24. novembra (TASR) - Polícia v Trebišove obvinila 40-ročného muža zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. V prípade mala žena z okresu Trebišov čeliť psychickému aj fyzickému násiliu zo strany muža, s ktorým žila v spoločnej domácnosti. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyhrážky zabitím, ponižovanie, vulgárne urážky, agresívne správanie či neustále telefonické kontroly sa stali súčasťou jej každodenného života,“ uviedla polícia k stavu, ktorým si žena prešla.
Muž mal na sprostredkovanie svojich vyhrážok využívať aj vlastné deti. Dlhodobé konanie sa podpísalo na psychickom stave ženy, ktorá trpela problémami so spánkom, depresiami a nočnými morami.
Sudca akceptoval návrh na vzatie muža do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
„Vyhrážky zabitím, ponižovanie, vulgárne urážky, agresívne správanie či neustále telefonické kontroly sa stali súčasťou jej každodenného života,“ uviedla polícia k stavu, ktorým si žena prešla.
Muž mal na sprostredkovanie svojich vyhrážok využívať aj vlastné deti. Dlhodobé konanie sa podpísalo na psychickom stave ženy, ktorá trpela problémami so spánkom, depresiami a nočnými morami.
Sudca akceptoval návrh na vzatie muža do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.