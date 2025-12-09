< sekcia Regióny
Rolko sa vzdal funkcie konateľa Technických služieb Žiliny
Poslanci mestského zastupiteľstva na utorkovom rokovaní schválili do funkcie konateľa Radoslava Vozárika.
Autor TASR
Žilina 9. decembra (TASR) - Na konateľskej stoličke mestskej obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Žilina (TSMŽ) nastane takmer po štyroch rokoch zmena. Doterajší konateľ Peter Rolko sa bez bližšieho zdôvodnenia vzdal funkcie. Poslanci mestského zastupiteľstva na utorkovom rokovaní schválili do funkcie konateľa Radoslava Vozárika.
Vozárik pôsobí na Mestskom úrade v Žiline vo funkcii vedúceho odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia. Konateľom TSMŽ by mal byť do konca februára, keď ho nahradí víťaz nového výberového konania.
„Proces výberového konania je spustený aj s presným časovým harmonogramom. Predpokladáme, že na februárovom rokovaní zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať nového konateľa spoločnosti,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne.
