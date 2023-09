Roľnícke družstvo Kriváň plánuje spustiť automaty s mliekom

Kriváň 17. septembra (TASR) – Roľnícke družstvo Kriváň v Detvianskom okrese plánuje v regióne spustiť do prevádzky tri automaty s čerstvým mliekom. Do konca tohto roka by mali pribudnúť na troch miestach, a to v Kriváni, v Detve a v Hriňovej. TASR to povedal predseda krivánskeho družstva Milan Belko.



Ako ďalej uviedol, záujemcovia si tak budú môcť kúpiť čerstvé mlieko 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Doteraz je to možné len počas piatkov v sídle družstva v centre Kriváňa. Poznamenal, že do budúcna však plánuje aj produkciu vlastných mliečnych výrobkov. "Máme projekt, prostredníctvom ktorého by sme vyrábali svoje dlho zrejúce syry. Je to však vízia, ktorá by mohla byť uskutočnená v priebehu dvoch rokov," objasnil s tým, že vlastná mliekareň v súčasnosti v Kriváni neprichádza do úvahy. Belko spomenul, že momentálne to nie je možné ani z hľadiska kapacít a ani možností družstva. "Je to veľká investícia, nemáme ani finančnú kapacitu na to, aby sme mohli do niečoho takého investovať. Nie je naším cieľom brať úvery a zadlžovať družstvo," spresnil.



Dodal, že družstvo k 31. augustu tohto roka vyprodukovalo 839.842 litrov mlieka. Vlani to bolo za celý rok 1.171.983 litrov, v roku 2021 zas 995.598 litrov a rok 2020 priniesol celkovo 1.083.000 litrov. Predseda verí, že v tomto roku to bude viac ako vlani a hranicu 1,2 milióna prekročia. Najväčším odberateľom RD je zvolenská mliekareň, zvyšok predávajú malým odberateľom a verejnosti počas piatkov.



Celková výmera družstva tento rok vzrástla na 928 hektárov, ktoré sú v katastroch obcí Kriváň, Podkriváň, Hriňová, Detva a Korytárky. Zameriava sa na živočíšnu i rastlinnú výrobu a v súčasnosti má 428 kusov dobytka. Z tohto množstva je 227 kusov dojníc.