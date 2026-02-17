< sekcia Regióny
Roman Vaľo bude kandidovať na post primátora Rimavskej Soboty
Autor TASR
Rimavská Sobota 17. februára (TASR) - O post primátora Rimavskej Soboty sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Roman Vaľo. Projektant a mestský poslanec bude kandidovať s podporou Progresívneho Slovenska i KDH, SaS a Demokratov. Rozhodnutie oznámil v utorok na tlačovej konferencii.
Vaľo skonštatoval, že do kandidatúry vstupuje s cieľom vymeniť súčasného primátora Jozefa Šimka a jeho spôsob riadenia mesta. „Rimavská Sobota už naozaj po 16 rokoch potrebuje pokoj, spoluprácu a odborné riešenia, nie ďalšie roky hádok a rozdeľovania Rimavskosoboťanov,“ uviedol Vaľo.
Podporu prodemokratických strán vníma ako nádej, že sa pri voľbách v meste nebudú trieštiť hlasy voličov. Poznamenal však, že chce byť primátorom všetkých Rimavskosoboťanov bez rozdielu politických názorov. „Rimavská Sobota je mestom rôznych národností, kultúr a vierovyznaní. Táto rozmanitosť nie je našou slabosťou, ale je silou nášho mesta,“ povedal Vaľo.
Svoj program a vízie chce Vaľo predstaviť postupne, priblížil však tri hlavné priority, ktoré podľa jeho slov ukazujú, v čom mesto v súčasnosti zlyháva. Prvou z nich je dostupné bývanie pre mladých a seniorov, ako príklad uviedol zdevastovaný internát, o ktorého prestavbe na nájomné byty sa v meste roky hovorí.
„Druhou prioritou je kvalitný verejný priestor a služby pre ľudí. Chýbajúce chodníky, ale aj kanalizácia v Bakte alebo ďalších mestských častiach, sú symbolom neochoty riešiť absolútne základné veci,“ poznamenal Vaľo s tým, že treťou prioritou je bezpečnosť detí a podpora mladých rodín.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 sa v Rimavskej Sobote o post primátora uchádzalo šesť kandidátov. Súčasným primátorom mesta je Jozef Šimko, ktorý je vo funkcii od roku 2010.
