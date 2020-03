Rómovi z Gelnice s pozitívnou cestovateľskou anamnézou odoberú vzorky

Gelnica 28. marca (TASR) – Obyvateľovi rómskej osady v mestskej časti Háj v Gelnici, pre ktorého sa dostala osada do karantény, odoberú v sobotu vzorky na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Dušan Tomaško. Ako tiež uviedol, zlepšiť súčasnú situáciu osadníkov a zabezpečiť ich väčšiu disciplinovanosť by pomohli unimobunky.



"Vzorky by mali odobrať dnes okolo 11.00 h spolu s hasičmi," povedal Tomaško s tým, že dúfa, že budú negatívne. Na druhej strane sa však obáva, že v prípade, že sa nový koronavírus u inkriminovaného Róma nepotvrdí, bude veľmi ťažké "prinútiť" komunitu 14-dňovú karanténu dodržať. Ako doplnil, v súčasnosti osadu monitoruje mestská polícia, a tiež príslušníci miestnej občianskej poriadkovej služby, a to 24 hodín denne. Osadu častejšie navštevujú aj hliadky štátnej polície. Samospráva tiež osadníkom zabezpečuje pitnú vodu a potraviny. "Je to obrovská záťaž pre samosprávu, ale musíme to urobiť, aby sme ochránili ostatných obyvateľov," uviedol.



V súvislosti so situáciou v osade zasadal v piatok (27. 3.) popoludní krízový štáb mesta. Hlavným cieľom stretnutia bolo nájsť, riešenie, akým spôsobom počas karantény presťahovať obyvateľov z osady a dôslednejšie tak zabezpečiť ich izoláciu i pohodlie. "Mesto momentálne nemá žiadne zariadenie, kde by ich vedelo umiestniť," povedal primátor s tým, že s umiestnením do mestských školských zariadení alebo na zimný štadión nesúhlasí. Možnosť postaviť na futbalovom ihrisku "veľkostan" podľa neho tiež nepripadá do úvahy, keďže ihrisko sa nachádza uprostred sídliska. "Najradšej by som bol, keby sme im vedeli dať unimobunky. Tým by sa vyriešil aj problém s vodou a toaletami," dodal s tým, že s touto požiadavkou, rovnako ako so žiadosťou o zabezpečenie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov sa prostredníctvom okresného úradu obrátila samospráva na ministerstvo vnútra.