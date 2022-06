Rómske babice budú pomáhať s predpôrodnou prípravou budúcim mamičkám

Spišská Nová Ves 14. júna (TASR) – V Spišskej Novej Vsi v utorok odštartoval program Misia 1000, v rámci neho bude 11 rómskych žien pomáhať s predpôrodnou prípravou budúcim mamičkám. Iniciátorom aktivít je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá na projekt získala grant vo výške 199.000 eur z nórskych fondov, sumou 30.000 eur prispel aj štát. Riaditeľka asociácie Magdaléna Rothová uviedla, že projekt je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od počatia dieťaťa.



"Prostredníctvom babíc, špecializovanych asistentiek osvety zdravia, budujeme komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po ich prepustení. Vytvárame tak komunikačné mosty a rozvíjame vzájomné vzťahy medzi komunitami," ozrejmila riaditeľka.



Pred niekoľkými rokmi už pôsobili v regióne s marginalizovanými komunitami babice ako dobrovoľníčky, teraz vďaka dotácii môžu prvých 11 zamestnať. "Podmienkou bolo, aby tieto ženy rozumeli jazyku mamičiek, ktoré pochádzajú z generačnej chudoby, ovládajú aj rómčinu a samé na sebe zažívajú každodennú diskrimináciu. Kládli sme dôraz aj na ich vzdelanie, majú za sebou viac ako 160 hodín vzdelávania a čaká ich ďalšie. My vyvíjame aj špeciálny vzdelávací systém zameraný na zamestnávanie ľudí presne na mieru ušité potrebám trhu a cieľovej skupiny," doplnila Rothová.



Upozornila, že na Slovensku je veľký problém s predpôrodnou prípravou u žien, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov. Babice budú pôsobiť vo viacerých obciach na Spiši. Aktivity realizujú s dievčatami, tehotnými ženami a matkami v domácnosti priamo v osadách, ale aj v nemocničnom prostredí. V rámci procesu spolupracujú aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, samosprávou, komunitnými centrami a sociálnymi pracovníkmi.



Riaditeľka spišskonovoveskej nemocnice Renáta Šuláková hodnotí projekt veľmi pozitívne. "Sme spádová oblasť pre mladé ženy a detičky z marginalizovaných skupín a babice aktuálne pracujú na pediatrii a na gynekológii. Primárne je to benefit pre samotné ženy, ale aj pre ich deti, s ktorými hovoria po rómsky a vytvárajú tak u nich pocit bezpečia a istoty," zdôraznila riaditeľka.



Jednou z babíc zapojených do projektu je aj Marta Poláková zo Spišskej Novej Vsi, ktorá 20 rokov pôsobila ako učiteľka v materskej škôlke. Pozíciu babice berie ako svoju misiu a jej cieľom je hlavne pomôcť mamičkám. "Cítim sa v tejto práci veľmi dobre, napĺňa ma to, hoci práca s ľuďmi je náročná, a ak pracujete v osade, je to o to náročnejšie. O to viac ma však teší, keď vidím, že matky so mnou chcú spolupracovať a že sa detičky tešia, keď prídem," skonštatovala. Dodala, že každá žena inštinktívne vie, čo má robiť s dieťatkom, ženy zo segregovaných oblastí však často nemajú dostatok povedomia o zdravotnej starostlivosti.