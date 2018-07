Rómske deti na Luníku IX odohrali predstavenie s americkými hercami

Divadelné predstavenie Divadlo na Deviatke na sídlisku Luník IX v Košiciach 18. júla 2018. S deťmi z Luníka IX ho naštudovali umelci z Dramatic Adventure Theatre v New Yorku. Foto: TASR/František Iván

Košice 18. júla (TASR) – Divadelným predstavením v komunitnom centre na Luníku IX v Košiciach v stredu vyvrcholila spolupráca umelcov z divadla Dramatic Adventure Theatre (DAT) z New Yorku s rómskymi deťmi z tohto košického sídliska. Americkí herci sa deťom venovali počas štyroch dní a spoločne pripravili program pod názvom Divadlo na Deviatke.Predstavenie nacvičili deti klientov organizácie ETP Slovensko, ktorí sú zapojení do programu svojpomocnej výstavby rodinných domov na Luníku IX. Deti už pravidelne prichádzajú na aktivity tejto neziskovej organizácie v miestnom komunitnom centre. Celkovo v hre účinkovali dve desiatky detských hercov vrátane ďalších detí vo veku od šiestich do 14 rokov z prevažne rómskeho sídliska.V predstavení deti vytvárali živé obrazy a scénky a zahrali rozprávkový príbeh o dvoch dievčatách a ich ceste za mesačným svetlom s cieľom vyliečiť chorú mamu.povedal pre novinárov umelecký riaditeľ DAT Jesse Baxter.Členovia amerického DAT chodia učiť hrať divadlo po celom svete, najmä do komunít, ktoré sú segregované alebo v nevýhode oproti majoritnej spoločnosti. Na Slovensko prichádzajú každoročne od roku 2012. Deťom prostredníctvom hry a divadla pomáhajú pri rozvíjaní schopností, ktoré sú potrebné pre úspešný život, ako sú verejné vystupovanie, pozornosť, sústredenie, rozhodovanie sa či predstavivosť.povedala pre TASR PR manažérka ETP Slovensko Beáta Hybáčková.Americkí herci pripravili atraktívne workshopy pre rómske deti aj na týždennej Letnej dramatickej akadémii, ktorá sa konala v prvej polovici júla v Drienici (okres Sabinov). Na rekreačno-vzdelávacom pobyte ETP Slovensko boli mladí klienti organizácie, ktorí navštevujú jej aktivity v komunitných centrách nielen na Luníku IX, ale aj v Rankovciach, Starej Ľubovni – Podsadku a Veľkej Ide.