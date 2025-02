Rómsky splnomocnenec avizuje zintenzívnenie spolupráce s Gelnicou

Gelnica 20. februára (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zintenzívni spoluprácu s mestom Gelnica. Ak to bude potrebné, poskytne aj mediátora. Po stredajšom (19. 2.) stretnutí splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška s primátorom Gelnice Dušanom Tomaškom to pre TASR uviedla riaditeľka mediálneho odboru ÚSVRK Miriam Žiaková. Pripomenula, že primátor požiadal ÚSVRK o súčinnosť pri riešení napätia s rómskou komunitou, ktorá v meste žije.



Tomaško upozornil na potrebu aktívne riešiť problémy s neprispôsobivými obyvateľmi vrátane detí po tragédii, keď v centre mesta horel človek, ktorý na následky zranení zomrel. Podpáliť ho malo dieťa. "Po udalosti, ktorá otriasla verejnosťou, sa mesto obáva možnej eskalácie napätia. ÚSVRK preto poskytol mestu služby mediátora a spoločne navštívili rodinu dievčaťa, ktoré je za tento neospravedlniteľný čin zodpovedné," dodala Žiaková.



Podľa jej slov sa zároveň dohodli, že aj pri plánovaní a realizácii projektov v prospech rómskej komunity budú obe strany intenzívnejšie komunikovať, aby boli všetky aktivity na zlepšenie situácie v meste a zlepšenie života rómskej komunity adresnejšie a čo najefektívnejšie.



Mesto Gelnica na sociálnej sieti informovalo, že pred rokovaním na mestskom úrade si pozreli aj problémové lokality v centre mesta a v osade Háj. "Som rád, že k nám splnomocnenec prišiel, aby na vlastné oči uvidel problémy, ktoré trápia naše mesto. Máme pripravený plán na výstavbu domčekov v lokalite Pod hájom, kde by sme chceli zabezpečiť nielen bývanie pre našich občanov z problémových lokalít, ale zriadiť tam aj materskú školu a komunitné centrum. Momentálne máme podaný projekt na projektovú dokumentáciu," uviedol primátor.



V centre Gelnice horel 9. februára 28-ročný muž, zraneniam podľahol. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Oblečenie muža mala úmyselne podpáliť maloletá osoba.