Rooseveltova nemocnica chce zlúčiť ortopedickú a úrazovú kliniku

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica chce zlúčiť ortopedickú a úrazovú kliniku. K organizačnej zmene by mohlo dôjsť od augusta tohto roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Zlúčenie II. Ortopedickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) s II. Klinikou úrazovej chirurgie SZU zvažuje banskobystrická nemocnica podľa hovorkyne od vlaňajšieho novembra. „Na tento účel od začiatku roka prebiehali interne rozhovory s prednostami a následne zamestnancami obidvoch kliník,“ priblížila Maťašeje.



Dôvodov na plánované zlúčenie kliník je podľa nemocnice viacero. Ide najmä o nedostatok zdravotných sestier, pokrytie urgentného príjmu službami lekárov či zmeny v systéme úhradového systému DRG. O zámer zlúčiť kliniky Rooseveltova nemocnica už komunikovala so SZU i zdravotnými poisťovňami, žiadosť o súhlas s organizačnou zmenou podala aj na Ministerstvo zdravotníctva SR.



„V prípade pozitívnej spätnej väzby plánujeme zlúčenie kliník od 1. augusta 2025. Po zlúčení kliník bude v zmysle platnej legislatívy vypísané výberové konanie na prednostu, do ktorého je možné, aby sa prihlásili uchádzači spĺňajúci požadované kritériá,“ uviedla hovorkyňa nemocnice.