Rooseveltovu nemocnicu trápi počet sestier na oddelení operačných sál

Banská Bystrica 15. júla (TASR) – Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici má nedostatok zdravotných sestier na oddelení centrálnych operačných sál. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Pripomenula, že na toto oddelenie by potrebovali prijať 20 operačných sestier. "Ak sa to nepodarí, môže sa o pár mesiacov stať, že nebudeme schopní zabezpečiť plnú dennú prevádzku všetkých 16 operačných sál," zdôraznila s tým, že počet sestier nie je ideálny ani na iných oddeleniach. "Hoci sa zatiaľ darí zabezpečiť prevádzku všetkých oddelení, k ideálnemu stavu chýba približne 60 sestier a desať pôrodných asistentiek," podotkla.



Podľa hovorkyne operačná sestra zabezpečuje celý proces prípravy inštrumentária a aj asistenciu pre operatéra počas výkonu. Po ňom je jej úlohou bezpečné odoslanie nástrojov na sterilizáciu. "Bez takejto sestry nemôže lekár operovať," poznamenala.



Dodala, že klesajúci počet sestier je dlhodobý jav na celom Slovensku a v Rooseveltovej nemocnici súvisí najmä s ich vekovou štruktúrou. "Najviac sestier v nemocnici je vo veku nad 50 rokov, silné ročníky postupne odchádzajú do dôchodku a nie je možné ich v dostatočnej miere doplniť," konštatovala s tým, že absolventiek vysokoškolského štúdia je menej, ako je reálna potreba pracovného trhu na Slovensku.



Maťašeje uviedla, že ešte nižší počet absolventiek končí štúdium pôrodnej asistencie a je rovnako ťažké nahrádzať odchádzajúce sestry. "V roku 2011 u nás pracovalo 62 pôrodných asistentiek, dnes ich je na gynekologicko-pôrodníckej klinike 44," pripomenula.



"Zvýšili sme aktivitu a snažíme sa zviditeľniť nemocnicu ako zamestnávateľa prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov a inzercie v celoplošných periodikách. Nakrúcame náborové videá a sponzorujeme príspevky na sociálnych sieťach. Snažíme sa záujemkyne motivovať aj finančne," vysvetlila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková s tým, že pre zamestnancov vrátane sestier ponúkajú rôzne výhody.



"Práca sestry je dnes omnoho náročnejšia ako kedysi. Medicína a s ňou aj ošetrovateľské postupy sa rýchlo vyvíjajú, pribúdajú moderné technológie a aj digitalizácia procesov. Preto je vysokoškolské vzdelanie pre sestru adekvátne a v tomto niet cesty späť k stredoškolskej príprave," ukončila námestníčka pre ošetrovateľstvo Monika Trnovcová.