Rooseveltova nemocnica opraví psychiatriu z financií z plánu obnovy

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Do vzdelávania, výskumu, digitalizácie, rekonštrukcie i zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia investuje Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici viac ako šesť miliónov eur. V tomto roku bola úspešná a schválili jej viacero žiadostí o poskytnutie príspevkov z plánu obnovy. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Hoci aktuálne najviac rezonuje projekt výstavby novej nemocnice, jej vedenie reagovalo aj na ďalšie výzvy a predložilo niekoľko ďalších projektov. Ide o rekonštrukciu budovy II. psychiatrickej kliniky SZU a obnovu jej materiálno-technického vybavenia, stavbu novej materskej škôlky pre deti zamestnancov, plánovanie rádioterapie za podpory umelej inteligencie a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti duševného zdravia.



"Vďaka dobre pripraveným žiadostiam sme splnili podmienky výziev, a tak máme možnosť sa uchádzať a čerpať z plánu obnovy významné dodatočné zdroje na viacero rozvojových projektov v oblastiach, ktoré sú základným predpokladom pre zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prispôsobovaniu sa najnovším trendom modernej medicíny a podpory personálnych zdrojov," zdôraznila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.



Podľa nej najväčším z nich je rekonštrukcia budovy psychiatrickej kliniky, ktorá sa nachádza v starom nemocničnom areáli. Budovu postavili v roku 1901 a dnes si už vyžaduje komplexnú opravu. Cieľom projektu v sume päť miliónov eur bez DPH je vytvoriť prostredie, ktoré zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie a lepší komfort pre pacienta a personál. Na obnovu materiálno-technického vybavenia v podobe nového EEG a anestéziologického prístroja je vyčlenených 25.000 eur.



Investícia v hodnote 970.000 eur poputuje do stavby vlastnej materskej školy pre 120 detí, približne 85.000 eur je určených na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie na onkologickej klinike a na podporu ďalšieho vzdelávania môžu jednotlivci čerpať prostriedky do výšky 6000 eur.



"Schválením spomenutých projektov sa naša snaha nekončí. Zareagovali sme aj na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podpory obnovy na vytvorenie transformačných a inovačných konzorcií. Výzva nám poskytuje priestor spojiť sa s akademickými, výskumnými a podnikateľskými subjektmi a implementovať inovácie v zdravotníctve, najmä v oblasti výskumu mikrobiómu a využití jeho výsledkov v oblasti preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíny," doplnila projektová manažérka nemocnice Viktória Ďurajová.