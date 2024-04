Rooseveltova nemocnica otvorila Vakcinačné centrum proti vírusu HPV

Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici otvorila vo štvrtok prvé vakcinačné centrum proti vírusu HPV v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Chce tým prispieť k zvýšeniu prevencie rakoviny a iných ochorení spôsobených týmto vírusom. Do infektologickej ambulancie v starom nemocničnom areáli, kde sa očkuje každý štvrtok od 13.00 do 14.00 h, prišli už aj prví záujemcovia.



"Hoci je voči niektorým očkovaniam čiastočný odpor verejnosti, voči tomuto, si myslím, že to tak nie je. Vírus HPV spôsobuje vážne ochorenie s veľmi závažnými následkami do konca života, preto je dobré, aby sme mali toto centrum," zdôraznil námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Rooseveltovej nemocnice Milan Urbáni. Verí, že takto ľuďom pomôžu, aby sa z nich v budúcnosti nestali pacienti.



"Aktuálne sme jediným centrom v kraji, ktoré očkuje proti ochoreniu COVID-19. Preto sme sa rozhodli sprístupniť kapacity infektologickej ambulancie aj pre ľudí, ktorí nemajú vo svojom okolí možnosť dať sa proti tomuto vírusu zaočkovať. Veríme, že tak prispejeme k zvýšeniu zaočkovanosti proti HPV v našom regióne a tým k prevencii rakoviny a iných ochorení spôsobených týmto vírusom," uviedla primárka oddelenia infektológie Diana Vološinová.



Ako vysvetlila, ľudský papilomavírus (HPV) je najčastejšou sexuálne prenosnou infekciou a môže spôsobovať neliečiteľné onkologické ochorenia u žien i mužov. Najčastejšie ide o rakovinu krčka maternice alebo konečníka. Je to jediný rakovinotvorný vírus, proti ktorému existuje prevencia, a teda očkovanie.



"Je vhodné pre každého bez rozdielu veku. Ideálne je, pokiaľ je záujemca očkovaný ešte pred začiatkom sexuálneho života, ale je účinné aj pre sexuálne aktívnych ľudí. Očkovanie od deviatich rokov veku do pätnástich je hradené z verejného zdravotného poistenia a robí sa u všeobecných pediatrov a gynekológov. Nie je síce povinné, ale je vysoko odporúčané. Ostatní si ho hradia sami, pričom môžu využiť aj benefity zdravotných poisťovní," konštatovala Vološinová.



Rooseveltova nemocnica očkuje všetkých nad 15 rokov, pričom do 18 rokov musí prísť záujemca v sprievode rodiča. Vopred sa však treba zaregistrovať prostredníctvom systému na webovej stránke nemocnice, kde je možné vybrať si konkrétny termín.