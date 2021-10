Rooseveltova nemocnica pozastavuje od 18. októbra očkovanie

Banská Bystrica 14. októbra (TASR) – Posledná možnosť dať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici je v piatok (15. 10.) od 8.00 do 12.00 h. Po tomto termíne nebude očkovanie uvedenou vakcínou už dostupné. Informovala o tom vo štvrtok nemocnica na sociálnej sieti s tým, že stačí len prísť. Váhajúci, ktorí ešte len zvažujú očkovanie, nemusia byť zaregistrovaní.



Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje, prevádzku vakcinačného centra vzhľadom na maximálnu snahu zabezpečiť čo najvyšší rozsah zdravotnej starostlivosti vrátane plánovaných operácií od 18. októbra dočasne pozastavujú.



„Vo vakcinačnom centre denne jeho prevádzku zabezpečovalo minimálne 13 zdravotníkov, ktorí potom chýbali na oddeleniach,“ konštatovala koordinátorka centra Martina Flašková.



Podľa Maťašeje Rooseveltova nemocnica k tomuto kroku pristúpila po dohode so zriaďovateľom ministerstvom zdravotníctva aj na základe zvyšujúceho sa počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 a tiež na základe skutočnej potreby zabezpečenia vakcinácie proti ochoreniu v okrese. Možnosť dať sa v Banskej Bystrici zaočkovať bude vo vyhradené dni zabezpečovať vakcinačné centrum zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK).



Nemocnica spustila vakcináciu proti ochoreniu medzi prvými zariadeniami na Slovensku vlani 27. decembra. V prvých dňoch poskytla vakcínu zdravotníkom banskobystrických nemocníc. Od začiatku tohto roka rozbehla očkovanie aj priorizovaných skupín. Podieľala sa na zaočkovaní 1100 zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti v BBSK a 2000 učiteľov materských, základných a stredných škôl. Výjazdová vakcinačná služba nemocnice v spolupráci s krajom zaočkovala v mesiacoch február až máj oboma dávkami 3742 klientov v 82 domovoch sociálnych služieb. Koncom júna rozbehla vakcináciu mladých od 12 do 18 rokov. V centre celkovo podali 58.634 prvých a 46.921 druhých dávok vakcíny.



K 13. októbru bolo v Rooseveltovej nemocnici hospitalizovaných 27 pacientov s ochorením COVID-19, dvaja na umelej pľúcnej ventilácii. Šesť zamestnancov zariadenia je pozitívnych na toto ochorenie.