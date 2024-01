Rooseveltova nemocnica predĺžila lehotu na predkladanie ponúk

Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici pristúpila v procese verejného obstarávania k druhému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk záujemcov o stavbu novej nemocnice, a to z termínu 12. januára do 8. februára. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti a zároveň zdôraznila, že projektu zatiaľ omeškanie nehrozí.



"Predĺženie lehoty bolo reakciou na vznesenú žiadosť o vysvetlenie od záujemcu vo verejnom obstarávaní, v zmysle ktorej sme postupovali v súlade s príslušným zákonom a predĺžili ju o 30 dní. Predĺženie lehoty je očakávanou súčasťou pri vyhlásení tak komplexnej súťaže a aj my sme s touto možnosťou počítali. Neznamená preto pre nás nevyhnutne zmenu v časovom pláne realizácie výstavby," vysvetlila nemocnica.



Verí, že vo februári sa jej podarí verejné obstarávanie ukončiť, následne vyhodnotiť došlé ponuky a podľa plánu v apríli tohto roka podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.



Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola určená do 12. decembra. Po posúdení kvality a kvantity došlých žiadostí o vysvetlenie od záujemcov ju po prvý raz predĺžila do 12. januára. "Naše rozhodnutie bolo motivované snahou predĺžiť a rozšíriť príležitosť zapojiť sa do obstarávania pre väčšie množstvo uchádzačov," zdôvodnila vtedy nemocnica.



Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie a dostavby areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bolo zverejnené vlani 28. septembra. Predpokladaná hodnota zákazky je 350.000.940 eur bez DPH.



"Podľa míľnikov určených plánom obnovy bude naším cieľom ukončiť výstavbu v štádiu Shell & Core, teda približne hrubá stavba, do júna 2026 a do stavu, kedy je budova pripravená na hospodársku činnosť alebo užívanie najneskôr do decembra 2028," dodala nemocnica.



V súčasnosti je vyhlásené aj ďalšie verejné obstarávanie na stavebno-technický dozor investora a externý manažment projektu v súvislosti s dohliadnutím na plynulé napredovanie výstavby. Lehota na predkladanie ponúk je 12. február.