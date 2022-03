Rooseveltova nemocnica likviduje staré rádioaktívne prístroje

Banská Bystrica 28. marca (TASR) – Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici likviduje staré rádioaktívne prístroje priebežne a v súčasnosti takýmto materiálom nedisponuje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Pripomenula, že likvidácii rôznych typov rádioaktívnych zariadení sa venovali počas posledných piatich rokov. „Konkrétne to boli ionizačné požiarne hlásiče, kobaltový ožarovač a uzavreté žiariče,“ spomenula. Doplnila, že suma za odber a likvidáciu rádioaktívneho materiálu bola rôzna, podľa toho, aký druh zariadenia to bol.



Podľa nej zlikvidovali 734 kusov ionizačných požiarnych hlásičov vyradených z prevádzky s rôznou aktivitou. Náklady na odber, prepravu, nakladanie a likvidáciu predstavovali sumu 17.951 eur s DPH. „Tento materiál bola nemocnica povinná zlikvidovať bezodkladne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď sa uzavretý žiarič stal nepoužívaným,“ konštatovala.



Ako ďalej doplnila, na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici likvidovali aj 106 medicínsky dlhodobo nepoužívaných uzavretých žiaričov. Boli to aj dva zavreté rádioaktívne žiariče. Celkové náklady boli 60.099 eur s DPH.



„Ďalším zariadením bol kobaltový ožarovač v sume 52.800 eur s DPH,“ podotkla s tým, že bol z roku 2003. Náklady na likvidáciu rádioaktívneho materiálu podľa Maťašeje znášala banskobystrická nemocnica z vlastných zdrojov.



Informovala tiež, že v prípade ožarovača mala nemocnica od roku 2010 zloženú na účte Ministerstva zdravotníctva SR finančnú zábezpeku vo výške 32.127 eur. Určená bola na pokrytie nákladov spojených s odberom, likvidáciou a uskladnením rádioaktívneho materiálu. „Po jeho kompletnej demontáži a likvidácii v roku 2020 požiadala o uvoľnenie tejto zábezpeky na pokrytie časti nákladov,“ ukončila hovorkyňa.