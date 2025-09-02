< sekcia Regióny
Rooseveltova nemocnica pripravila Dni zdravia a prevencie
Návštevníci budú mať možnosť osobne sa stretnúť s uznávanými odborníkmi z Rooseveltovej nemocnice, klásť im otázky a dozvedieť sa viac o prevencii, ktorá dokáže zachrániť život.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici po prvýkrát pripravila pre verejnosť podujatie Dni zdravia a prevencie s Rooseveltkou. V banskobystrickom obchodnom centre na ulici Na Troskách sa uskutočnia 3. a 4. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Cieľom dvojdňového programu je priblížiť ľuďom zákulisie veľkej nemocnice, modernej medicíny a predstaviť nové technológie, ktoré zvyšujú kvalitu starostlivosti o pacienta. Zároveň aj zviditeľniť prácu zdravotníkov a ukázať výnimočnosť tohto povolania,“ priblížila hovorkyňa.
Návštevníci budú mať možnosť osobne sa stretnúť s uznávanými odborníkmi z Rooseveltovej nemocnice, klásť im otázky a dozvedieť sa viac o prevencii, ktorá dokáže zachrániť život. Vyskúšajú si najmodernejšie prístroje a nahliadnu do budúcnosti nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Čakajú na nich ukážky práce operačného robotického systému, zistia, ako funguje telemedicína v praxi, pozrú sa do zákulisia pôrodnice, zmerajú im zloženie tela na prístroji InBody a predstavia víziu nemocnice 21. storočia.
„Cieľom dvojdňového programu je priblížiť ľuďom zákulisie veľkej nemocnice, modernej medicíny a predstaviť nové technológie, ktoré zvyšujú kvalitu starostlivosti o pacienta. Zároveň aj zviditeľniť prácu zdravotníkov a ukázať výnimočnosť tohto povolania,“ priblížila hovorkyňa.
Návštevníci budú mať možnosť osobne sa stretnúť s uznávanými odborníkmi z Rooseveltovej nemocnice, klásť im otázky a dozvedieť sa viac o prevencii, ktorá dokáže zachrániť život. Vyskúšajú si najmodernejšie prístroje a nahliadnu do budúcnosti nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Čakajú na nich ukážky práce operačného robotického systému, zistia, ako funguje telemedicína v praxi, pozrú sa do zákulisia pôrodnice, zmerajú im zloženie tela na prístroji InBody a predstavia víziu nemocnice 21. storočia.