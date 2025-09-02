Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

Rooseveltova nemocnica pripravila Dni zdravia a prevencie

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Návštevníci budú mať možnosť osobne sa stretnúť s uznávanými odborníkmi z Rooseveltovej nemocnice, klásť im otázky a dozvedieť sa viac o prevencii, ktorá dokáže zachrániť život.

Autor TASR
Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici po prvýkrát pripravila pre verejnosť podujatie Dni zdravia a prevencie s Rooseveltkou. V banskobystrickom obchodnom centre na ulici Na Troskách sa uskutočnia 3. a 4. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

„Cieľom dvojdňového programu je priblížiť ľuďom zákulisie veľkej nemocnice, modernej medicíny a predstaviť nové technológie, ktoré zvyšujú kvalitu starostlivosti o pacienta. Zároveň aj zviditeľniť prácu zdravotníkov a ukázať výnimočnosť tohto povolania,“ priblížila hovorkyňa.

Návštevníci budú mať možnosť osobne sa stretnúť s uznávanými odborníkmi z Rooseveltovej nemocnice, klásť im otázky a dozvedieť sa viac o prevencii, ktorá dokáže zachrániť život. Vyskúšajú si najmodernejšie prístroje a nahliadnu do budúcnosti nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Čakajú na nich ukážky práce operačného robotického systému, zistia, ako funguje telemedicína v praxi, pozrú sa do zákulisia pôrodnice, zmerajú im zloženie tela na prístroji InBody a predstavia víziu nemocnice 21. storočia.
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy