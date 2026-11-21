< sekcia Regióny
Rooseveltova nemocnica rozšírila zákaz návštev pre chorobnosť
Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom kraji nie je priaznivá.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie platí až do odvolania zákaz návštev v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici nielen na internej klinike, ale aktuálne aj na oddelení pneumológie a ftizeológie, klinike plastickej chirurgie a aj chirurgickej klinike. Informovala o tom na sociálnej sieti nemocnica, ktorá žiada návštevníkov o rešpektovanie prijatého opatrenia.
Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom kraji nie je priaznivá.
Podľa regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Zory Kľocovej Adamčákovej minulý týždeň bolo spolu hlásených 5052 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1530,88 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Z toho bolo chrípke podobných 478 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 144,85 na 100.000 ľudí. Oproti týždňu predtým sa výskyt ARO zvýšil takmer o tri percentá, CHPO poklesli asi o šesť percent.
Najvyššiu chorobnosť na ARO a CHPO zaznamenal RÚVZ v okrese Detva. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku. K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v Banskobystrickom kraji došlo v uplynulých dňoch na dvoch materských a dvoch základných školách v kraji.
Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom kraji nie je priaznivá.
Podľa regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Zory Kľocovej Adamčákovej minulý týždeň bolo spolu hlásených 5052 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1530,88 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Z toho bolo chrípke podobných 478 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 144,85 na 100.000 ľudí. Oproti týždňu predtým sa výskyt ARO zvýšil takmer o tri percentá, CHPO poklesli asi o šesť percent.
Najvyššiu chorobnosť na ARO a CHPO zaznamenal RÚVZ v okrese Detva. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku. K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v Banskobystrickom kraji došlo v uplynulých dňoch na dvoch materských a dvoch základných školách v kraji.