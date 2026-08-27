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Rooseveltova nemocnica sa stane univerzitnou, vznikne lekárska fakulta
Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že do nemocníc v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja bude preinvestovaných viac ako pol milióna eur.
Autor TASR
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Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - V Banskej Bystrici vznikne v krátkom čase supermoderná európska koncová nemocnica, ktorá bude poskytovať všetky služby, ktoré môže pacient očakávať. Vláda v tejto súvislosti vo štvrtok prijala dokument, na základe ktorého sa Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta transformuje na univerzitnú nemocnicu. Oznámil to na pôde banskobystrickej nemocnice premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Zámerom vlády je, aby sa existujúca Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Banskej Bystrici zmenila na plnohodnotnú lekársku fakultu. Lekárska fakulta SZU bude bezprostredne spojená s novou nemocnicou, ktorú o krátky čas dokončíme,“ zdôraznil premiér.
Podľa neho dôležitým argumentom pre vznik tejto lekárskej fakulty je aj existujúce prepojenie zdravotníckeho vzdelávania - od stredných zdravotníckych škôl až po vysokoškolské vzdelávanie. S tým, že vláda rozhodla o transformácii na univerzitnú nemocnicu, prichádza podľa Fica veľa povinností, predovšetkým pre ministrov zdravotníctva a školstva.
„Budú musieť predložiť implementačný plán, ktorý presne povie, v akom okamihu sa to udeje. Sú to procesy, ktoré môžu trvať nejaký čas. Termíny si nastavujú jednotliví ministri,“ dodal premiér a dúfa, že ministri postavia plán realisticky a možno už na budúci akademický rok sa budú prví študenti vzdelávať na Lekárskej fakulte SZU v Banskej Bystrici. Podľa premiéra vláda potrebuje zvýšiť počet lekárov a zároveň lepšie rozložiť lekárske vzdelávanie medzi jednotlivé regióny.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pripomenul, že do nemocníc v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude priamo zo zdrojov vlády aj kapitálových výdavkov jeho rezortu preinvestovaných viac ako pol milióna eur. „Ľudí nezaujíma, či je nemocnica neziskovou organizáciou, štátnou, ‚VÚC-kárskou‘ alebo súkromnou. Zaujíma ich dostupnosť lekárov, špecialistov, ambulancií, ktorá je v regióne BBSK menej dostupná ako v iných častiach Slovenska. Vytvorili sme priamy nástroj, ktorým podporíme vznik takýchto ambulancií a motivujeme aj samotných zdravotníkov cez rôzne benefity, aby ostávali v regióne,“ zdôraznil Šaško.
Ako konštatoval, dáta jasne ukazujú, že zásadný problém, predovšetkým z pohľadu získavania mladých nových lekárov, má BBSK. „Nestačí, že tu vznikne špičková nemocnica, ideme ďalej, chceme tu vybudovať jeden integrovaný ekosystém, kde okrem vlajkovej lode, a teda novej špičkovo vybavenej nemocnice, vzniknú aj najmodernejšie priestory na vzdelávanie budúcich lekárov. Lekárska fakulta je významný stabilizačný prvok predovšetkým z pohľadu toho, aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku a dôvod ostať v Banskej Bystrici, aby sa tu mohli vzdelávať pod dozorom svetových odborníkov, ktorí v tejto nemocnici poskytujú špičkovú starostlivosť,“ podčiarkol minister zdravotníctva.
Ako dodal, teraz je najmä na ministerstve zdravotníctva i školstva, aby vypracovali konkrétny implementačný plán, ktorý má nejaké legislatívne požiadavky, akreditačné, technické či materiálne. „Stanovili sme si, že toto všetko chceme mať hotové v prvom polroku budúceho roka,“ uzavrel Šaško.
„Zámerom vlády je, aby sa existujúca Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Banskej Bystrici zmenila na plnohodnotnú lekársku fakultu. Lekárska fakulta SZU bude bezprostredne spojená s novou nemocnicou, ktorú o krátky čas dokončíme,“ zdôraznil premiér.
Podľa neho dôležitým argumentom pre vznik tejto lekárskej fakulty je aj existujúce prepojenie zdravotníckeho vzdelávania - od stredných zdravotníckych škôl až po vysokoškolské vzdelávanie. S tým, že vláda rozhodla o transformácii na univerzitnú nemocnicu, prichádza podľa Fica veľa povinností, predovšetkým pre ministrov zdravotníctva a školstva.
„Budú musieť predložiť implementačný plán, ktorý presne povie, v akom okamihu sa to udeje. Sú to procesy, ktoré môžu trvať nejaký čas. Termíny si nastavujú jednotliví ministri,“ dodal premiér a dúfa, že ministri postavia plán realisticky a možno už na budúci akademický rok sa budú prví študenti vzdelávať na Lekárskej fakulte SZU v Banskej Bystrici. Podľa premiéra vláda potrebuje zvýšiť počet lekárov a zároveň lepšie rozložiť lekárske vzdelávanie medzi jednotlivé regióny.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pripomenul, že do nemocníc v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude priamo zo zdrojov vlády aj kapitálových výdavkov jeho rezortu preinvestovaných viac ako pol milióna eur. „Ľudí nezaujíma, či je nemocnica neziskovou organizáciou, štátnou, ‚VÚC-kárskou‘ alebo súkromnou. Zaujíma ich dostupnosť lekárov, špecialistov, ambulancií, ktorá je v regióne BBSK menej dostupná ako v iných častiach Slovenska. Vytvorili sme priamy nástroj, ktorým podporíme vznik takýchto ambulancií a motivujeme aj samotných zdravotníkov cez rôzne benefity, aby ostávali v regióne,“ zdôraznil Šaško.
Ako konštatoval, dáta jasne ukazujú, že zásadný problém, predovšetkým z pohľadu získavania mladých nových lekárov, má BBSK. „Nestačí, že tu vznikne špičková nemocnica, ideme ďalej, chceme tu vybudovať jeden integrovaný ekosystém, kde okrem vlajkovej lode, a teda novej špičkovo vybavenej nemocnice, vzniknú aj najmodernejšie priestory na vzdelávanie budúcich lekárov. Lekárska fakulta je významný stabilizačný prvok predovšetkým z pohľadu toho, aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku a dôvod ostať v Banskej Bystrici, aby sa tu mohli vzdelávať pod dozorom svetových odborníkov, ktorí v tejto nemocnici poskytujú špičkovú starostlivosť,“ podčiarkol minister zdravotníctva.
Ako dodal, teraz je najmä na ministerstve zdravotníctva i školstva, aby vypracovali konkrétny implementačný plán, ktorý má nejaké legislatívne požiadavky, akreditačné, technické či materiálne. „Stanovili sme si, že toto všetko chceme mať hotové v prvom polroku budúceho roka,“ uzavrel Šaško.