Rooseveltova nemocnica sa vracia k štandardnému režimu fungovania

Banská Bystrica 2. mája (TASR) – Pravidlá v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu a zlepšujúcou sa situáciou menia doterajšie opatrenia aj v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Kto nemá príznaky ochorenia COVID-19, nepotrebuje žiadny test. Príbuzní môžu navštíviť pacientov v nemocnici v rozšírených návštevných hodinách, od pondelka do piatka od 13.00 do 17.00 h. Informovala o tom v pondelok nemocnica na sociálnej sieti s tým, že sa vracia k štandardnému režimu fungovania.



„Platí, že do nemocnice je povolený vstup len s respirátorom, aj do ambulancií. Vstup nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pri príznakoch testovanie vykonáme priamo v ambulancii,“ uvádza nemocnica s tým, že indikácia na testovanie je plne v kompetencii lekára.



U sprevádzajúcich osôb pri hospitalizácii pacientov je rovnako povinný respirátor. Ich vstup tiež nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.



Na oddelení infektológie Rooseveltovej nemocnice na Ulici Cesta k nemocnici je možné sa dať stále zaočkovať každú stredu od 9.00 do 11.00 h.