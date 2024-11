Rooseveltova nemocnica skončila v hodnotení mladých lekárov najlepšie

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici sa umiestnila na prvom mieste v hodnotení mladých lekárov, ktorí absolvovali letnú stáž v slovenských nemocniciach. Najlepšie pritom skončili jej dve kliniky, II. gynekologicko-pôrodnícka a II. interná klinika. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Projekt mladilekari.sk vznikol z iniciatívy mladých lekárov a študentov s cieľom priniesť najlepšie vzdelávanie, podporovať komunitu na ich medicínskej ceste a priblížiť čo najviac dostupných kariérnych možností, ktoré ponúka aj banskobystrické koncové štátne zdravotnícke zariadenie. Ešte predtým, než sa rozhodnú, či chcú v lekárskom prostredí pôsobiť trvalo, si mohli počas leta vyskúšať, ako vyzerá teória v praxi.



"Nikto to tu ešte nerobil, tak sme začali my. Vyzbierali sme viac ako tisíc hodnotení letných stáží. Plošne, verejne a transparentne. Za posledné mesiace komunikácie s nemocnicami je mi zrejmé, že chcú byť budúcim lekárom a lekárkam bližšie, chcú poskytovať nielen 'lacné' benefity, ale i kvalitné vzdelanie a podporu," vysvetlil lekár a zakladateľ projektu Tomáš Havran.



Podľa riaditeľky Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej je pozitívna spätná väzba od kompetentných inštitúcií, pacientov, ale i nádejných lekárov či ostatného personálu vždy potešujúca.



"Budeme sa snažiť neustále zlepšovať a napredovať. Som si vedomá neľahkej situácie v zdravotníctve, nehovoriac o diskomforte v súvislosti s rekonštrukciou našej nemocnice. Verím však, že keď spoločne zvládneme toto náročné obdobie, konečný výsledok bude stáť za to, a to v každom smere," zdôraznila Lapuníková.



Rooseveltova nemocnica je jednou z najväčších na Slovensku. Poskytuje zdravotnú starostlivosť v komplexnom rozsahu medicínskych odborov pre oblasť Banskobystrického samosprávneho kraja. Podľa INEKO patrí každoročne k najkvalitnejším a najtransparentnejším.