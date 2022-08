Rooseveltova nemocnica spustila preventívny skríning pečene Sirius

Banská Bystrica 22. augusta (TASR) – Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou hepatologickou spoločnosťou v pondelok spustila preventívny skríning pečene pod názvom Sirius, ktorého cieľom je odhaliť ochorenie pečene vo včasnom štádiu, keď je ešte liečiteľné. Slovensko je na prvom mieste vo svete vo výskyte cirhózy pečene. Konštatoval to Ľubomír Skladaný, prednosta II. internej kliniky a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti.Prvý skríning sa uskutočnil v Rooseveltovej nemocnici a bol určený pre zdravotníkov, ktorí majú na prevenciu menej času. Je bezbolestný, bezplatný a trvá približne polhodinu. Pozostáva zo zistenia anamnézy, odberu kvapky krvi a elastografie, čo je najmodernejší spôsob zistenia tuhosti pečene. Ak sa u vyšetrovaného zistí začínajúce sa ochorenie, dostane takzvanú zelenú kartu, ktorá mu zaručí vyšetrenie v najbližšej hepatologickej ambulancii." zdôraznil Skladaný.Podľa neho je u nás zaužívaný mýtus, že cirhóza je choroba alkoholikov. Čoraz viac ju však spôsobuje i nealkoholová tuková choroba, ktorá je priamym následkom súčasného životného štýlu, nezdravého jedla a nedostatku pohybu.Cieľom skríningu je zistiť fibrózu pečene, čo je počiatočné štádium tuhnutia pečene, a skorou liečbou a úpravou životosprávy zabrániť u postihnutého rozvinutiu ochorenia do štádia cirhózy." doplnila Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.Vyšetrenia majú pokračovať 24. augusta v Podunajských Biskupiciach, 6. a 13. septembra v Podbrezovej a Hronci.