< sekcia Regióny
Na Slovensku urobili prvý robotický odber obličky od živého darcu
Podľa odborníkov odber obličky patrí medzi technicky najnáročnejšie chirurgické zákroky, najmä preto, že je potrebné zachovať čo najdlhšiu cievnu stopku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Historický míľnik v oblasti transplantácií dosiahla Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá minulý týždeň ako prvá nemocnica na Slovensku uskutočnila roboticky asistovaný odber obličky od živého darcu. Obličku darovala matka chorej dcére. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Michaela, ktorá má 28 rokov, bojuje od detstva s cukrovkou. V dôsledku ochorenia jej postupne zlyhali obličky a ich funkciu musela niekoľko týždňov nahrádzať dialýza. Lekári jej odporučili transplantáciu a zároveň sa pýtali, či má v rodine niekoho, kto by jej bol ochotný darovať obličku. Jej mama neváhala ani sekundu,“ priblížila Maťašeje.
Podľa odborníkov odber obličky patrí medzi technicky najnáročnejšie chirurgické zákroky, najmä preto, že je potrebné zachovať čo najdlhšiu cievnu stopku, aby sa dala oblička bezpečne a kvalitne transplantovať. V tomto prípade bolo z medicínskych dôvodov nutné odobrať obličku z pravej strany, kde sú cievy kratšie a operácia je výrazne zložitejšia, keďže prebieha v tesnej blízkosti hlavných ciev tela.
„Použitie robotického systému da Vinci nám umožnilo vykonať odber orgánu maximálne presne, šetrne a bezpečne. Mali sme lepší prehľad v operačnom poli, jemnejšiu manipuláciu s tkanivami a vyššiu kontrolu nad cievami, čo výrazne znižuje riziko komplikácií. Zároveň ide o miniinvazívny prístup, s menším rezom, rýchlejším hojením a kratšou rekonvalescenciou pre darcu,“ vysvetlil lekár Jozef Babeľa, ktorý sa robotickým operáciám venuje od roku 2011.
Významným benefitom robotického odberu je aj to, že oblička je počas operácie menej zaťažovaná tlakom a manipuláciou, čo má pozitívny vplyv na jej funkciu po transplantácii. Skúsenosti transplantológov potvrdzujú, že obličky odobraté miniinvazívne často reagujú lepšie a rýchlejšie sa „rozbehnú“ v tele príjemcu. Bezpečnosť darcu a kvalita transplantovaného orgánu sú hlavnými dôvodmi, prečo je robotický odber obličky dnes považovaný za jednu z najmodernejších a najšetrnejších metód.
„Život s jednou obličkou je pre darcu plnohodnotný a prakticky bez obmedzení. Vo väčšine prípadov sa darovanie neprejaví na kvalite života a riziko komplikácií je nízke. Každý potenciálny darca prechádza dôkladnými vyšetreniami, ktoré definitívne určia, či je darovanie možné. Po operácii zostávajú darcovia dlhodobo sledovaní odborníkmi a minimálne raz ročne absolvujú preventívne kontroly vrátane krvných testov a zobrazovacích vyšetrení,“ doplnil primár nefrologicko-transplantačného oddelenia II. Internej kliniky SZU Marcel Čellár.
Na transplantáciu obličky v súčasnosti na Slovensku čaká okolo 370 pacientov. Orgánov od mŕtvych darcov je nedostatok a práve minimalizovanie rizika pri odbere môže pomôcť zvýšiť počet žijúcich darcov.
„Michaela, ktorá má 28 rokov, bojuje od detstva s cukrovkou. V dôsledku ochorenia jej postupne zlyhali obličky a ich funkciu musela niekoľko týždňov nahrádzať dialýza. Lekári jej odporučili transplantáciu a zároveň sa pýtali, či má v rodine niekoho, kto by jej bol ochotný darovať obličku. Jej mama neváhala ani sekundu,“ priblížila Maťašeje.
Podľa odborníkov odber obličky patrí medzi technicky najnáročnejšie chirurgické zákroky, najmä preto, že je potrebné zachovať čo najdlhšiu cievnu stopku, aby sa dala oblička bezpečne a kvalitne transplantovať. V tomto prípade bolo z medicínskych dôvodov nutné odobrať obličku z pravej strany, kde sú cievy kratšie a operácia je výrazne zložitejšia, keďže prebieha v tesnej blízkosti hlavných ciev tela.
„Použitie robotického systému da Vinci nám umožnilo vykonať odber orgánu maximálne presne, šetrne a bezpečne. Mali sme lepší prehľad v operačnom poli, jemnejšiu manipuláciu s tkanivami a vyššiu kontrolu nad cievami, čo výrazne znižuje riziko komplikácií. Zároveň ide o miniinvazívny prístup, s menším rezom, rýchlejším hojením a kratšou rekonvalescenciou pre darcu,“ vysvetlil lekár Jozef Babeľa, ktorý sa robotickým operáciám venuje od roku 2011.
Významným benefitom robotického odberu je aj to, že oblička je počas operácie menej zaťažovaná tlakom a manipuláciou, čo má pozitívny vplyv na jej funkciu po transplantácii. Skúsenosti transplantológov potvrdzujú, že obličky odobraté miniinvazívne často reagujú lepšie a rýchlejšie sa „rozbehnú“ v tele príjemcu. Bezpečnosť darcu a kvalita transplantovaného orgánu sú hlavnými dôvodmi, prečo je robotický odber obličky dnes považovaný za jednu z najmodernejších a najšetrnejších metód.
„Život s jednou obličkou je pre darcu plnohodnotný a prakticky bez obmedzení. Vo väčšine prípadov sa darovanie neprejaví na kvalite života a riziko komplikácií je nízke. Každý potenciálny darca prechádza dôkladnými vyšetreniami, ktoré definitívne určia, či je darovanie možné. Po operácii zostávajú darcovia dlhodobo sledovaní odborníkmi a minimálne raz ročne absolvujú preventívne kontroly vrátane krvných testov a zobrazovacích vyšetrení,“ doplnil primár nefrologicko-transplantačného oddelenia II. Internej kliniky SZU Marcel Čellár.
Na transplantáciu obličky v súčasnosti na Slovensku čaká okolo 370 pacientov. Orgánov od mŕtvych darcov je nedostatok a práve minimalizovanie rizika pri odbere môže pomôcť zvýšiť počet žijúcich darcov.