Rooseveltova nemocnica v B. Bystrici ma nový štatutárny orgán
Autor TASR
Banská Bystrica 15. mája (TASR) - Vo vedení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici došlo od začiatku mája k organizačnej zmene vo vedení, nemocnica má nový kolektívny štatutárny orgán. Novovytvorenou pozíciou projektového riaditeľa bol poverený Tomáš Rusiňák, funkciu generálnej riaditeľky bude zastávať doterajšia riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
K zmene v štatutárnom orgáne Rooseveltovej nemocnice došlo od 1. mája na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR. Cieľom má byť zabezpečenie väčšej miery prepojenia ministerstva a nemocnice pri riadení výstavby novej nemocnice.
„Je veľmi náročné venovať sa vedeniu nemocnice aj vedeniu stavby a tých tém je veľmi veľa. Naša expertíza do tejto oblasti až tak nesmeruje. Ministerstvo rozhodlo z úrovne zriaďovateľa, že podporí spoluprácu kompetentných osôb na ministerstve a aj splnomocnenca pre výstavbu nových nemocníc a pomôže nám v posilnení nášho interného tímu,“ skonštatovala v piatok pre médiá Lapuníková s tým, že v rámci projektu novej Rooseveltovej nemocnice bude po hrubej stavbe nasledovať oveľa komplexnejšia a náročná časť spočívajúca v technickom vybavení nových priestorov.
