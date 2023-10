Rooseveltova nemocnica vyhlásila obstarávanie na novú nemocnicu

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) – Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej nemocnice. Oznámenie o jeho vyhlásení je zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti.



"Po nesmiernom nasadení vedenia a koordinačnej jednotky Nová nemocnica, ústretovej spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími subjektmi sa nám podarilo zabezpečiť všetky kroky vedúce k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby novej nemocnice," konštatovala s tým, že do konca septembra získala súhlasné stanoviská dotknutých organizácií, spracovala a pripravila finálne súťažné podklady pre verejné obstarávanie.



Výstavba nemocnice v Banskej Bystrici je zaradená medzi projekty financované z plánu obnovy. Národná implementačná a koordinačná autorita, ktorá dohliada na ich prípravu a realizáciu jej v semafore označila splnené kroky na zeleno.



Ako je zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, verejný obstarávateľ zamýšľa realizovať projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu rekonštrukcie a dostavby areálu nemocnice pri zachovaní štandardov a objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas jeho realizácie. Cieľom je nemocnica, ktorá bude mať charakter excelentného pracoviska.



"Rooseveltova nemocnica má všetky predpoklady pre vytvorenie nemocnice, ktorá bude adekvátne a rýchlo reagovať na neustále sa meniace požiadavky na poskytovanie zdravotníckych služieb. V súlade s celosvetovým trendom bude pracoviskom s unikátnym dizajnom, prepracovanou logistikou pacientov, zamestnancov, materiálu, najmodernejšími postupmi a sofistikovanou IT infraštruktúrou pri rešpektovaní základných hodnôt pacienta a s minimálnym vplyvom na životné prostredie," uvádza sa vo vestníku.



Hodnota zákazky bez DPH je 350.000.942 eur a lehota na predkladanie ponúk do 12. decembra tohto roka do 12. hodiny.