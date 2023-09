Rooseveltova nemocnica zachraňuje novorodencov s asfyxiou podchladením

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) - Neonatologická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ročne zachráni desiatky novorodencov z celého Slovenska terapeutickou metódou celotelová riadená hypotermia. Cielené podchladenie bábätka využíva v liečbe asfyxie. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Asfyxia je stav spojený so zníženým prívodom kyslíka pred, počas pôrodu alebo po ňom, ktorý môže u novorodenca vážne poškodiť jednotlivé orgány, predovšetkým mozog. Ten je na nedostatok kyslíka najcitlivejší a môže spôsobiť dieťaťu závažné neurologické následky. Celotelová riadená hypotermia redukuje poškodenie mozgových buniek, čím môže zlepšiť celkovú neurologickú prognózu.



"Táto liečba pre asfyktických novorodencov predstavuje nádej na zmiernenie následkov poškodenia mozgu. Dôležitý je však urýchlený transport dieťaťa na jednotku vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca do šiestich hodín od postihnutia. Princíp spočíva v znížení telesnej teploty na 33,0 - 33,5 stupňa Celzia po dobu 72 hodín s následným postupným ohrievaním malého pacienta na normálnu telesnú teplotu," vysvetlila prednostka neonatologickej kliniky Jana Nikolinyová.



Ako dodala, ich špecializované pracovisko využíva túto metódu od roku 2012 v súlade so svetovými odporúčaniami a zachránené deti sú bez neurologického poškodenia s primeraným psychomotorickým vývojom.