Rooseveltova nemocnica začne regulovať vstup do vnútorného areálu

Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici začne od utorka (1. 4.) regulovať vstup do svojho vnútorného areálu. Pri vjazdoch v smere od Jedľovej a Tajovského ulice prejdú rampou len zamestnanci s prideleným parkovacím miestom, ŤZP pacienti a ostatní pacienti do naplnenia kapacity vyhradených voľných parkovacích miest. Umožnené bude aj krátkodobé státie pre výstup a nástup. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Do areálu budú mať v rámci dostupných kapacít umožnený vstup i návštevníci a zamestnanci detskej nemocnice. Koordináciu dopravy pomôžu zabezpečovať zamestnanci vnútornej ochrany na vstupných bodoch. Nemocnica žiada svojich pacientov a návštevníkov o trpezlivosť a rešpektovanie nastavených pravidiel.



„Tento krok je jedným z ďalších krokov reorganizácie dopravy v okolí nemocnice, ktoré súvisia s výstavbou nových nemocničných objektov. Pre pacientov a návštevníkov je prioritne určené hlavné parkovisko mimo areálu nemocnice, ktorého vlastníkom je mesto. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia je spoplatnené jedným eurom za hodinu a dvomi eurami za celý deň,“ pripomenula Maťašeje.



Nemocnica vytvorila v areáli dodatočné dočasné odstavné plochy, aby odľahčila parkovanie v okolí a vytvorila pre zamestnancov lepšie podmienky dostupnosti parkovania. Celkovo došlo k navýšeniu o 250 odstavných miest.



„Všetky dopravné opatrenia, ktoré realizujeme, sme intenzívne konzultovali s kompetentnými orgánmi a zapracovali sme ich pripomienky. Opatrenia sú však veľmi komplexné a ich zavedenie má svoj postup, nie je možné ich zrealizovať mávnutím čarovného prútika. Veríme, že situáciu so zavedením ďalších opatrení sa nám podarí spoločne zvládnuť,“ vysvetlila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.



Ako dodala, hlavným cieľom opatrení v oblasti reorganizácie dopravy v okolí, ale aj v areáli nemocnice je vytvoriť čo najlepšie podmienky na to, aby bola aktívna a udržateľná verejná doprava prvou prirodzenou voľbou pri dochádzaní do Rooseveltovej nemocnice, či už pre zamestnancov, pacientov a návštevníkov mesta i celého regiónu.