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Rooseveltova nemocnica zavádza nové prístupy v robotickej chirurgii
Nové techniky sa urologický tím učil priamo od jedného z popredných európskych odborníkov na robotickú urológiu, profesora Christiana Schwentnera zo Stuttgartu.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. júna (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici opäť posúva hranice robotickej chirurgie na Slovensku. Centrum robotickej chirurgie zavádza dva nové operačné prístupy pri liečbe nádorov obličky a prostaty, ktoré pacientom prinášajú rýchlejšie zotavenie, menšiu pooperačnú bolesť a lepšiu kvalitu života. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Ako uviedla, nové techniky sa urologický tím učil priamo od jedného z popredných európskych odborníkov na robotickú urológiu, profesora Christiana Schwentnera zo Stuttgartu. Počas dvojdňového pracovného stretnutia profesor operoval spolu s tímom Centra robotickej chirurgie a odovzdával skúsenosti s dvoma modernými operačnými technikami, ktoré zatiaľ využíva len obmedzený počet pracovísk v Európe.
Prvou je zavedenie nového prístupu k obličke zo zadnej strany tela pri robotických operáciách nádorov obličky. Kým štandardne sa operuje cez brušnú dutinu, tento prístup umožňuje dostať sa k obličke zo zadnej strany.
„Výhodou je, že sa vyhneme brušnej dutine a k nádoru sa dostaneme priamo. Operácia je rýchlejšia, nie je potrebná rozsiahla mobilizácia okolitých orgánov, čím sa znižuje riziko komplikácií. Pacienti zároveň pociťujú výrazne menšiu pooperačnú bolesť a zotavujú sa rýchlejšie,“ vysvetlil primár II. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Jozef Babeľa.
Druhou novinkou je ešte šetrnejší spôsob robotickej operácie prostaty, ktorý zachováva dôležité podporné štruktúry močového mechúra.
„Pri liečbe rakoviny prostaty nestačí odstrániť nádor. Rovnako dôležité je zachovať pacientovi čo najvyššiu kvalitu života. Tento operačný prístup výrazne znižuje riziko pooperačnej inkontinencie a pacientom umožňuje rýchlejší návrat do bežného života,“ dodal Babeľa.
„Pri návšteve pracoviska profesora Schwentnera nás jeho techniky zaujali. Od začiatku sme vedeli, že ich chceme priniesť aj našim pacientom. Vážime si, že prijal naše pozvanie a osobne prišiel odovzdať svoje skúsenosti nášmu tímu. Je to ďalší krok v rozvoji robotickej chirurgie v našej nemocnici,“ zdôraznil vedúci Centra robotickej chirurgie a prednosta II. urologickej kliniky Vladimír Baláž.
Ako uviedla, nové techniky sa urologický tím učil priamo od jedného z popredných európskych odborníkov na robotickú urológiu, profesora Christiana Schwentnera zo Stuttgartu. Počas dvojdňového pracovného stretnutia profesor operoval spolu s tímom Centra robotickej chirurgie a odovzdával skúsenosti s dvoma modernými operačnými technikami, ktoré zatiaľ využíva len obmedzený počet pracovísk v Európe.
Prvou je zavedenie nového prístupu k obličke zo zadnej strany tela pri robotických operáciách nádorov obličky. Kým štandardne sa operuje cez brušnú dutinu, tento prístup umožňuje dostať sa k obličke zo zadnej strany.
„Výhodou je, že sa vyhneme brušnej dutine a k nádoru sa dostaneme priamo. Operácia je rýchlejšia, nie je potrebná rozsiahla mobilizácia okolitých orgánov, čím sa znižuje riziko komplikácií. Pacienti zároveň pociťujú výrazne menšiu pooperačnú bolesť a zotavujú sa rýchlejšie,“ vysvetlil primár II. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Jozef Babeľa.
Druhou novinkou je ešte šetrnejší spôsob robotickej operácie prostaty, ktorý zachováva dôležité podporné štruktúry močového mechúra.
„Pri liečbe rakoviny prostaty nestačí odstrániť nádor. Rovnako dôležité je zachovať pacientovi čo najvyššiu kvalitu života. Tento operačný prístup výrazne znižuje riziko pooperačnej inkontinencie a pacientom umožňuje rýchlejší návrat do bežného života,“ dodal Babeľa.
„Pri návšteve pracoviska profesora Schwentnera nás jeho techniky zaujali. Od začiatku sme vedeli, že ich chceme priniesť aj našim pacientom. Vážime si, že prijal naše pozvanie a osobne prišiel odovzdať svoje skúsenosti nášmu tímu. Je to ďalší krok v rozvoji robotickej chirurgie v našej nemocnici,“ zdôraznil vedúci Centra robotickej chirurgie a prednosta II. urologickej kliniky Vladimír Baláž.