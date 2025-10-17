Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Regióny

Rooseveltova nemocnica získala ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024

.
Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.sk

Ocenenie udelili nemocnici za obstaranie zákazky rekonštrukcie a dostavby nemocnice, ktorá je jednou z kľúčových investícií do zdravotníckej infraštruktúry v regióne.

Autor TASR
Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici získala v týchto dňoch prestížne ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024. Ocenenie udelili nemocnici za obstaranie zákazky rekonštrukcie a dostavby nemocnice, ktorá je jednou z kľúčových investícií do zdravotníckej infraštruktúry v regióne. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

„Verejné obstarávanie na projekt Rekonštrukcia a dostavba nemocnice bolo pre nás obrovskou výzvou a pristupovali sme k nemu s maximálnou zodpovednosťou a pokorou. Je pre nás cťou, že naše úsilie bolo nielen úspešné a vyhodnotili sme uchádzača, ktorý zabezpečí realizáciu projektu v nastavených termínoch, ale zároveň bolo takto vysoko ohodnotené aj z pohľadu transparentnosti,“ konštatovala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Certifikát udeľuje spoločnosť Transparex, ktorá každoročne hodnotí verejných obstarávateľov na základe objektívnych dát a transparentnosti pri realizácii zákaziek. Nemocnica získala hodnotenie A+, čo znamená veľmi zodpovedný obstarávateľ. Podľa hodnotenia postupuje pri verejnom obstarávaní zodpovedne, transparentne a efektívne využíva verejné zdroje.

„Hodnotenie podľa organizátora vychádza výhradne z údajov z vestníka verejného obstarávania a elektronického kontraktačného systému, čo zaručuje jeho nezávislosť a objektivitu. Ide o jediné ocenenie svojho druhu v Európe, ktoré odmeňuje férové a transparentné postupy vo verejnom obstarávaní,“ doplnila Maťašeje.

Ako pripomenula, ocenenie potvrdzuje, že dlhodobá filozofia otvorenej nemocnice prináša výsledky vo viacerých oblastiach. Podľa Ineko je nemocnica dlhodobo označovaná za lídra v transparentnosti a v hodnoteniach nemocníc získava už roky najvyšší počet bodov.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10