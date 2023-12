Rooseveltovej nemocnici sa míňajú zásoby materského mlieka

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici sa míňajú zásoby materského mlieka pre novorodencov. Matky, ktoré ho majú nadbytok, a teda viac ako potrebuje ich vlastné dieťa, prosí o pomoc. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti s tým, že darovaním mlieka si môžu prilepšiť aj do rodinného rozpočtu.



"Maminky, v našej Banke ženského mlieka máme nedostatok materského mlieka pre našich najmenších pacientov. Je vzácnou a jedinečnou potravou pre predčasne narodených a chorých novorodencov našej kliniky. Staňte sa darkyňou a pomôžte ženám, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť svojim novorodeniatkam materské mlieko," vyzýva nemocnica.



Darkyňou môže byť len zdravá žena, ktorá nemá žiadne chronické alebo systémové ochorenie, neužíva dlhodobo žiadne lieky ani homeopatiká s výnimkou antikoncepcie a občasného užívania paracetamolu, nefajčí, nepije alkohol, neužíva omamné látky a nežije promiskuitný sexuálny život. Rovnako nesmie mať v anamnéze prekonanie hepatitídy typu B. Nemocnica každú matku, ktorá sa chce stať darkyňou, vopred vyšetrí.



"Ženské mlieko sa zbiera do sterilných fliaš s obsahom 250 ml a 500 ml, ktoré poskytuje banka. Príde ho zobrať vozidlo dopravnej zdravotnej služby denne do vzdialenosti 15 až 20 kilometrov, prípadne podľa dohody," dodáva nemocnica.