Ropuchy budú do rybníkov po 15 rokoch putovať po vlastných

Humenné 30. marca (TASR) – Pravidelný ťah tisícok ropúch bradavičnatých v lokalite Brestovských rybníkov pri Humennom avizujú ochranári zo správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK) na aktuálny týždeň. Ako však v tejto súvislosti informovala environmentalistka správy Anna Macková, pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu sa tento rok budú musieť obojživelníky do vody dostať po 15 rokoch aktívneho prenosu po vlastných.



V snahe zabrániť hromadnému úhynu obojživelníkov pod kolesami áut na ceste pretínajúcej ich migračný ťah osádzali ochranári predchádzajúcich 15 rokov pozdĺž tejto komunikácie zábrany. "Po minulé roky bol už v tomto čase dohodnutý predbežný harmonogram praktickej časti akcie žabie taxi pre školy. Tá spočívala v transfere obojživelníkov do rybníkov počas migrácie žiakmi prihlásených škôl," priblížila Macková s tým, že tento rok sa ochranári rozhodli z bezpečnostných dôvodov z akcie upustiť. Dúfajú, že premávka po účelovej komunikácii, ktorú využívajú najmä návštevníci areálu rybníkov a tiež majitelia neďalekých chát, bude aj vďaka súčasnej situácii minimálna.



Ako však Macková vysvetlila, i obmedzený pohyb je pre obojživelníky ohrozením. Riešením by preto bolo uzatvorenie cesty na približne osem dní počas migrácie. "Počas dlhých rokov sa však správe CHKO VK uzatvorenie cesty nepodarilo," dodala.