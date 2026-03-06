< sekcia Regióny
ROPUCHY SÚ V NEBEZPEČENSTVE: Verejnosť môže prispieť k ich záchrane
Stavba zábran je jednoduchá a nenáročná.
Autor TASR
Moravany nad Váhom 6. marca (TASR) - Do záchrany migrujúcich chránených ropúch sa môže verejnosť zapojiť v sobotu (7. 3.) od 10.00 h pri vodnej nádrži Striebornica, pri Moravanoch nad Váhom neďaleko Piešťan. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Zelená Hliadka Moravany budú ropuchy chrániť pred premávkou na rušnej ceste, keďže sa presúvajú k vodným plochám na párenie a kladenie vajíčok. TASR to uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Stavba zábran je jednoduchá a nenáročná. „Po krátkej inštruktáži ju zvládne každý, vrátane detí. Ak sa zapojí dostatok dobrovoľníkov, dá sa to zvládnuť za dve alebo tri hodiny. Stavba bariéry je prvou a veľmi dôležitou prácou, následne v ďalších dňoch budeme prenášať ropuchy spoza bariéry cez cestu k vode,“ ozrejmila.
Zelená hliadka Moravany poskytne materiál, náradie aj metodické vedenie a kopanie uľahčí mechanizmus. „Neskôr pri prenášaní ropúch je potrebné mať reflexnú vestu, čelovku alebo baterku, vedro, prípadne rukavice a chuť pomôcť. Deti sú vítané, v minulých rokoch sa ukázalo, že túto aktivitu robia s veľkým nadšením a rady,“ doplnila.
Spomenula, že ropuchy sú najaktívnejšie za súmraku a večer, no v čase silného ťahu migrujú počas celého dňa. „Dĺžka migrácie závisí od počasia, vyššie teploty s prípadným dažďom migráciu urýchľujú a skracujú. Ak sú spletené viac ako dve ropuchy, treba ich rozdeliť, inak im hrozí utopenie,“ skonštatovala.
