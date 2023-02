Nitriansky Rotary club poslal do Turecka pomoc pre obete zemetrasenia

Nitra 14. februára (TASR) - Predovšetkým obuv a zimné oblečenie pre deti i dospelých boli súčasťou materiálnej pomoci, ktorá v pondelok (13. 2.) odišla z Nitry do Turecka. Zbierku medzi svojimi členmi zorganizoval Rotary club (RC) Nitra a Rotary klub Nitra Harmony.



Ako uviedla prezidentka nitrianskeho RC Dana Peškovičová, auto s oblečením je prvým kolom pomoci, ktorá smeruje do oblastí postihnutých zemetrasením. "Pomohol nám partnerský RC v Nových Zámkoch, ktorý má kontakty priamo do Turecka. Vďaka tomu sme sa dozvedeli, aká pomoc je momentálne najviac potrebná," vysvetlila Peškovičová.



V druhom kole budú zrejme nasledovať potraviny a ďalšie komodity. "Snažíme sa kontaktovať naše spriatelené organizácie v Turecku, aby sme sa dozvedeli, čo presne potrebujú a kam pomoc treba doručiť, aby bola čo najadresnejšia a najefektívnejšia," dodala Peškovičová.