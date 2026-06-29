< sekcia Regióny
Rozbor potvrdil kvalitu vody z medokýša pri kúpalisku v Detve
Výsledky ukázali aj nižšiu mineralizáciu vody, čo znamená, že je to mäkká voda s menším obsahom minerálov a nízkou tvorbou vodného kameňa.
Autor TASR
Detva 29. júna (TASR) - Posledný rozbor kvality vody z medokýša pri kúpalisku v Detve potvrdil, že voda podľa platnej legislatívy spĺňa všetky požiadavky na pitnú vodu. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že posledný rozbor podľa mesta robila spoločnosť ALS SK. „Vzorku vody odobrali z prameňa koncom apríla tohto roka a laboratórne výsledky potvrdili veľmi dobrú mikrobiologickú aj chemickú kvalitu,“ objasnila samospráva.
Ako uvádza, laboratórium vo vode nezistilo prítomnosť baktérií, ktoré by mohli signalizovať fekálne znečistenie. Všetky sledované mikrobiologické ukazovatele vyhoveli stanoveným limitom. Rozbor zároveň potvrdil nízky obsah dusičnanov, železa aj mangánu. Voda má prirodzenú chuť bez zápachu a podľa laboratória je prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien.
Výsledky ukázali aj nižšiu mineralizáciu vody, čo znamená, že je to mäkká voda s menším obsahom minerálov a nízkou tvorbou vodného kameňa. „Teplota vody pri odbere bola 9,4 stupňa Celzia, čo je typické pre prírodný prameň,“ dodala samospráva. Zároveň upozorňuje, že pri prírodných prameňoch môže dochádzať k zmenám kvality vody počas roka. „Dôležité je uvedomiť si, že laboratórny rozbor predstavuje stav vody v konkrétnom čase odberu,“ konštatuje.
Hovorca doplnil, že kvalitu vody v prírodných prameňoch môžu ovplyvniť viaceré faktory. Rizikom bývajú najmä silné dažde, topenie snehu, zásahy do okolitého prostredia či znečistenie spôsobené pohybom zvierat v blízkosti prameňa. „Práve po intenzívnych zrážkach môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu mikrobiologických ukazovateľov vody,“ zdôraznil.
Mesto Detva zabezpečuje pravidelné kontroly prostredníctvom akreditovaného pracoviska. Cieľom je, aby mali občania aj návštevníci k dispozícii aktuálne informácie o kvalite vody z prameňa. „Medokýš patrí dlhé roky medzi vyhľadávané miesta obyvateľov Podpoľania aj návštevníkov mesta, ktorí si sem chodia po čerstvú pramenitú vodu,“ reagoval Suja.
Spresnil, že posledný rozbor podľa mesta robila spoločnosť ALS SK. „Vzorku vody odobrali z prameňa koncom apríla tohto roka a laboratórne výsledky potvrdili veľmi dobrú mikrobiologickú aj chemickú kvalitu,“ objasnila samospráva.
Ako uvádza, laboratórium vo vode nezistilo prítomnosť baktérií, ktoré by mohli signalizovať fekálne znečistenie. Všetky sledované mikrobiologické ukazovatele vyhoveli stanoveným limitom. Rozbor zároveň potvrdil nízky obsah dusičnanov, železa aj mangánu. Voda má prirodzenú chuť bez zápachu a podľa laboratória je prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien.
Výsledky ukázali aj nižšiu mineralizáciu vody, čo znamená, že je to mäkká voda s menším obsahom minerálov a nízkou tvorbou vodného kameňa. „Teplota vody pri odbere bola 9,4 stupňa Celzia, čo je typické pre prírodný prameň,“ dodala samospráva. Zároveň upozorňuje, že pri prírodných prameňoch môže dochádzať k zmenám kvality vody počas roka. „Dôležité je uvedomiť si, že laboratórny rozbor predstavuje stav vody v konkrétnom čase odberu,“ konštatuje.
Hovorca doplnil, že kvalitu vody v prírodných prameňoch môžu ovplyvniť viaceré faktory. Rizikom bývajú najmä silné dažde, topenie snehu, zásahy do okolitého prostredia či znečistenie spôsobené pohybom zvierat v blízkosti prameňa. „Práve po intenzívnych zrážkach môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu mikrobiologických ukazovateľov vody,“ zdôraznil.
Mesto Detva zabezpečuje pravidelné kontroly prostredníctvom akreditovaného pracoviska. Cieľom je, aby mali občania aj návštevníci k dispozícii aktuálne informácie o kvalite vody z prameňa. „Medokýš patrí dlhé roky medzi vyhľadávané miesta obyvateľov Podpoľania aj návštevníkov mesta, ktorí si sem chodia po čerstvú pramenitú vodu,“ reagoval Suja.