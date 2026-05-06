Rozčúlený výtržník: Po hádke o vidličku napadol personál

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Autor TASR
Vranov nad Topľou 6. mája (TASR) - Polícia obvinila 38-ročného muža z výtržníctva po incidente, ktorý sa začal telefonickým rozhovorom s osobou zabezpečujúcou rozvoz objednanej stravy. Muža rozhnevalo, že mu k jedlu nebola doručená vidlička, a preto prišiel do podniku, kde najskôr slovne a následne aj fyzicky napadol pracovníkov prevádzky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Muž bol agresívny, neprestal ani po opakovaných výzvach tam prítomných osôb. Dvom mužom spôsobil pri svojom vyčíňaní zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie,“ doplnila hovorkyňa s tým, že obvinený je stíhaný na slobode.
