Rozhľadňa na Americkej lúke prejde rozsiahlejšou obnovou

Rozhľadňa na Americkej lúke prejde rozsiahlejšou obnovou Foto: Mestské lesy v Bratislave

15-metrová rozhľadňa na Americkej lúke v Mestských lesoch v Bratislave prejde v najbližších týždňoch väčšou údržbou.

Autor OTS
Bratislava 9. marca (OTS) - Práce sa začínajú dnes, 9.3. a potrvajú približne dva týždne. Počas ich realizácie bude rozhľadňa z bezpečnostných dôvodov dočasne uzatvorená. Samotná Americká lúka však zostáva pre verejnosť naďalej plne prístupná.

Drevená rozhľadňa bola postavená v roku 2016 a za viac než desať rokov sa stala obľúbeným cieľom návštevníkov lesoparku. Z rozhľadne sa návštevníkom otvárajú výhľady na mesto, Televíznu vežu Kamzík aj Bratislavský hrad. V rámci plánovanej údržby prejde drevená konštrukcia viacerými vrstvami ochranných náterov vrátane impregnácie, ktoré pomôžu drevo chrániť pred poveternostnými vplyvmi a predĺžia jej životnosť. V prípade potreby budú niektoré prvky zároveň spevnené. Práce bude realizovať firma Faircraft.

Foto: Mestské lesy v Bratislave

Mestské lesy v Bratislave rozhľadňu pravidelne kontrolujú a udržiavajú, tentoraz však ide o rozsiahlejšie ošetrenie dreva, ktoré pomôže zachovať jej dobrý technický stav aj do ďalších rokov.

Termín prác bol naplánovaný na jarné obdobie, keď je počasie stabilnejšie a drevo môže po náteroch lepšie vyschnúť.

Foto: Mestské lesy v Bratislave

Americká lúka patrí medzi obľúbené oddychové miesta v bratislavskom lesoparku, najmä pre rodiny s deťmi. V uplynulom roku tu Mestské lesy postupne obnovili mobiliár – pribudli nové stoly, lavice, tri ohniská v novom bezpečnostnom štandarde aj dva grilovacie altánky. O celý areál sa zároveň na dennej báze stará správca areálu na Partizánskej lúke, ktorý zabezpečuje jeho pravidelnú údržbu a čistotu.

