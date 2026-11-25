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Rozhľadňa na Marháte prechádza rekonštrukciou
Rozhľadňa bola postavená v roku 2008.
Autor TASR
Nitrianska Blatnica 25. novembra (TASR) - Turistická rozhľadňa na vrchu Marhát nad obcou Nitrianska Blatnica v okrese Topoľčany prechádza rekonštrukciou. Obnova vyhliadkovej veže zahŕňa opravu nosnej drevenej konštrukcie, výmenu poškodených trámov v spodnej časti rozhľadne a nový ochranný náter drevených prvkov, informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK).
Rozhľadňa bola postavená v roku 2008. Je vo vlastníctve obcí Mikroregiónu pod Marhátom, ktorý zastrešuje 19 obcí. Tie vyhlásili začiatkom tohto roka verejnú zbierku na jej opravu. Podľa starostu Bojnej a poslanca NSK Jozefa Stankovského je financovanie rekonštrukcie zabezpečené z viacerých zdrojov. NSK ju podporil sumou 2564 eur z dotačného programu Podpora kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít na území NSK, darcovia poukázali na transparentný účet sumu 3973 eur.
Rozhľadňa na Marháte v nadmorskej výške 748 metrov, najvyššom vrchu Krahulčích vrchov, je vysoká 17 metrov. Postavená je na mieste niekdajšieho hradiska. Patrí k pohoriu Považský Inovec, leží na hranici Považia a Ponitria. Ponúka výhľady na tri kraje - Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky. Počas priaznivého počasia vidno z rozhľadne na päť hradov - Tematín, Čachtický, Uhrovský, Oponický a tiež hrad Gýmeš.
Rozhľadňa bola postavená v roku 2008. Je vo vlastníctve obcí Mikroregiónu pod Marhátom, ktorý zastrešuje 19 obcí. Tie vyhlásili začiatkom tohto roka verejnú zbierku na jej opravu. Podľa starostu Bojnej a poslanca NSK Jozefa Stankovského je financovanie rekonštrukcie zabezpečené z viacerých zdrojov. NSK ju podporil sumou 2564 eur z dotačného programu Podpora kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít na území NSK, darcovia poukázali na transparentný účet sumu 3973 eur.
Rozhľadňa na Marháte v nadmorskej výške 748 metrov, najvyššom vrchu Krahulčích vrchov, je vysoká 17 metrov. Postavená je na mieste niekdajšieho hradiska. Patrí k pohoriu Považský Inovec, leží na hranici Považia a Ponitria. Ponúka výhľady na tri kraje - Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky. Počas priaznivého počasia vidno z rozhľadne na päť hradov - Tematín, Čachtický, Uhrovský, Oponický a tiež hrad Gýmeš.