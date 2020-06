Rozhľadňa s vynovenou expozíciou na Sitne je opäť otvorená

Banská Štiavnica 4. júna (TASR) - V okolí Banskej Štiavnice majú milovníci turistiky o dôvod viac, prečo sa vybrať na Sitno. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy informovala, že je tam opätovne pre verejnosť otvorené Informačné stredisko ochrany prírody (ISOP) s vynovenou interaktívnou expozíciou.



Ako CHKO uvádza na svojej internetovej stránke, informačné stredisko bude v júni, septembri a októbri otvorené počas víkendov od 11.00 do 16.00 h. V júli a auguste denne od 9.30 do 17.30 h.



Expozíciu v rozhľadni vlani inovovali. Na dvoch poschodiach pozorovateľne, ktorej počiatky siahajú do 18. storočia, nájdu návštevníci viacero interaktívnych exponátov. Hneď na prvom poschodí je napríklad interaktívna mapa Slovenska, ktorá približuje všetky CHKO a národné parky na našom území.



V expozícii majú svoje miesto aj kópia herbára Andreja Kmeťa, posterová prezentácia CHKO Štiavnické vrchy či interaktívny model štiavnického stratovulkánu. Vystavujú tam aj archeologické nálezy z neďalekého Sitnianskeho hradu či skice a maľby približujúce históriu rozhľadne.