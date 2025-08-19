< sekcia Regióny
Rozhlas v Liptovskej Ondrašovej bude hlásiť umelá inteligencia
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 19. augusta (TASR) - Hlásateľa mestského rozhlasu v mestskej časti Liptovského Mikuláša, v Liptovskej Ondrašovej, nahradí umelá inteligencia. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, ide o inovatívne riešenie, ktoré šetrí čas a eliminuje komplikácie pri vyhlasovaní oznamov.
Podľa zástupcu primátora a poslanca za mestskú časť Liptovská Ondrašová Ľuboša Triznu sa nového hlásateľa v mestskej časti nepodarilo nájsť, preto sa rozhodli pre technologickú novinku. Systém úspešne nainštalovali tento týždeň. „Rozhlas v mestských častiach dedinského typu je stále dôležitým komunikačným kanálom. No málokto má záujem túto prácu vykonávať. Oznamy treba hlásiť počas pracovných dní, večer či dokonca cez víkendy - a každý potrebuje mať čas pre seba,“ uviedol Trizna.
Po inštalácii nového modulu môže zodpovedná osoba hlásiť oznamy aj z pohodlia domova, cez počítač alebo aplikáciu. Stačí zadať text, naplánovať deň a presný čas vysielania, a systém všetko zabezpečí automaticky. Tento spôsob prináša výraznú úsporu času. „Na výber máme mužské aj ženské hlasy, vyskúšame ich a podľa spätnej väzby od obyvateľov sa rozhodneme, ktorý budeme používať,“ spresnil poslanec.
Mestský rozhlas je podľa samosprávy dôležitý najmä počas mimoriadnych udalostí či krízových situácií. Doteraz túto úlohu zastávali zväčša seniori, ktorí mali s mestom uzavretú dohodu o spolupráci. Po zavedení nového systému radnica očakáva, že ich nájde ľahšie, prípadne túto úlohu môžu dostať zamestnanci mestského úradu.
„Uvedomujeme si nenahraditeľnú úlohu a efektivitu mestského rozhlasu, preto uvažujeme nad jeho rekonštrukciou, pretože v niektorých mestských častiach dochádza k poruchám. Zároveň však hľadáme možnosti, ako rozšíriť služby mobilnej aplikácie, pretože telefón má dnes pri sebe každý a po väčšinu dňa,“ dodal Trizna.
