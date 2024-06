Rozhlasovú storočnicu približuje výstava v Múzeu Čechov na Slovensku

Martin 6. júna (TASR) - Históriu Československého a neskôr Českého rozhlasu približuje výstava 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu. V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku Slovenského národného múzea (SNM) v Martine ju pripravilo České centrum so sídlom v Bratislave a pozostáva z 19 obrazovo-textových panelov. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM Milena Kiripolská.



Pripomenula, že Československo sa zaradilo medzi prvé európske krajiny s pravidelným rozhlasovým vysielaním 18. mája 1923. V legendárnom vojenskom stane požičanom od skautov, ktorý bol umiestnený na letisku Praha-Kbely, sa zišli rozhlasoví pracovníci a v éteri sa premiérovo ozvalo povestné: "Haló, haló, zde vysílaní stanice Radiojournalu."



Výstava ponúka prostredníctvom unikátnych fotografií pohľad do minulosti aj súčasnosti rozhlasu. "Okrem pripomienky významných dobových udalostí i udalostí dôležitých pre rozhlas prezentuje výstava aj vysielaciu a prenosovú techniku a predstavuje rozhlas nielen ako inštitúciu so storočnou tradíciou, ale zároveň ako moderné verejnoprávne médium," uviedla Kiripolská.



Doplnila, že výstava 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu je v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku SNM v Martine sprístupnená do 25. októbra.