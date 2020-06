Rozhodnutia o daniach a poplatkoch už Trenčania na radnici nedostanú

Trenčín 2. júna (TASR) - Zamestnanci trenčianskej radnice začali doručovať obyvateľom mesta rozhodnutia o miestnych daniach a poplatku za odpad. Distribúcia potrvá do 21. júna.



Podľa Jána Margetína z ekonomického útvaru mesta, ak doručovatelia nezastihnú adresáta doma, mesto pošle rozhodnutia poštou. V prípade, že si zásielku nevyzdvihne ani v posledný deň jej uloženia na pošte, bude ju mesto považovať za doručenú.



„V minulých rokoch si mohli občania vyzdvihnúť nedoručené zásielky na mestskom úrade, no tentoraz to nebude možné. Chceme vylúčiť možnosť hromadného stretávania sa ľudí vo vnútorných priestoroch úradu pre stále trvajúcu pandémiu nového koronavírusu,“ uviedol Margetín.



Mesto Trenčín odporúča obyvateľom, aby v rámci možností zvážili aktivovanie elektronickej schránky na doručenie. Radnica by tak mohla viac komunikovať elektronicky, čo je pre obe strany rýchlejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.