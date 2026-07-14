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Rozhodnutie k spaľovni Slovnaftu považuje hlavné mesto za zlú správu
Bratislavské mestské zastupiteľstvo vyjadrilo ešte vlani v apríli nesúhlas so zámerom Slovnaftu vybudovať veľkokapacitnú spaľovňu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. júla (TASR) - Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Pripomína negatívne stanoviská, ktoré v minulosti vyjadrilo nielen samotné mesto, ale aj mnohé mestské časti. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Rozhodnutie o spaľovni považujeme za zlú správu pre Bratislavu. Rovnako ako aj ďalšie subjekty, zvažujeme podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva,“ skonštatoval Bubla pripomínajúc, že šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) len nedávno tvrdil, že výstavbu novej spaľovne nedovolí.
Hlavné mesto i dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa trvajú podľa neho na svojich pripomienkach a požiadavkách, ktoré vyjadrili aj v procese EIA (posudzovanie vplyvom na životné prostredie, pozn. TASR). Namietali najmä kapacitu spaľovne, špeciálne pre nebezpečný odpad, výhrady však smerovali aj k samotnému zvozu odpadu, ktorý by zaťažil husto obývané územie ďalšou kamiónovou dopravou.
„Sme presvedčení, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu,“ zdôraznil Bubla s tým, že všetok v tomto území vyprodukovaný komunálny odpad dokáže zhodnotiť Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré plánuje mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zmodernizovať.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo vyjadrilo ešte vlani v apríli nesúhlas so zámerom Slovnaftu vybudovať veľkokapacitnú spaľovňu pre spracovanie dovážaného komunálneho a nebezpečného odpadu na území hlavného mesta. Uznesenie mestského parlamentu je pre hlavné mesto a útvary magistrátu v tejto veci záväzné. Rovnaké stanoviská prijali aj ďalšie miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí. Pridal sa k nim aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Podľa mestskej časti Petržalka je rozhodnutie ministerstva, vzhľadom na doterajší vývoj schvaľovacieho procesu, „pomerne očakávaným krokom.“ Pripomína, že envirorezort už vopred avizoval, že projekt po prehodnotení svojho prvotného stanoviska a zapracovaní vybraných odborných požiadaviek podporuje. Zároveň však miestna samosprávna nie je „nadšená“, že zámer rafinérie je de facto konkurenčným k dlho avizovaným a pripravovaným plánom OLO vzdialeným len niekoľko stoviek metrov vzdušnou čiarou.
„Nielen z tohto dôvodu by mali byť oba zámery podľa nás posudzované spoločne, čo sa, žiaľ, z nášho pohľadu ako externého pozorovateľa, ktorý nie je účastníkom konaní, nedeje,“ uviedol pre TASR vicestarosta Petržalky Ján Karman. Verí, že konečné rozhodnutia budú znamenať najvhodnejší možný kompromis, ktorý pomôže Bratislave i Petržalke vyriešiť dekády trvajúci problém s nedostatočnými kapacitami likvidácie odpadu.
Vicestarosta zároveň zopakoval, že mestská časť preferuje, aby spracovanie odpadov Petržalčanov aj Bratislavčanov zastrešovalo v čo možno najväčšom objeme priamo hlavné mesto s OLO. Verí preto, že aj napriek viac ako ročnému odkladu sa podarí zrealizovať plány modernizácie ZEVO vrátane získania potrebného úverového financovania, keďže podľa odhadov má ísť o investíciu vo výške niekoľko stoviek miliónov eur.
„Keďže však pri oboch projektoch do dnešného dňa bližšie informácie o ich prípadnej synergii nepoznáme a oba projekty sa stále nachádzajú vo fáze plánovania a zmien, v prípade mestskej spaľovne aj vo fáze hľadania financovania, nezostáva nám nič iné, len vývoj ďalej pozorne sledovať,“ poznamenal Karman. Podotkol zároveň, že ak sa spaľovňa Slovnaftu zrealizuje, plány magistrátu s rozširovaním a modernizáciou jeho vlastnej spaľovne OLO budú musieť byť„ výrazne prepracované, prípadne dokonca zastavené.“
Súhlas MŽP SR s výstavbou CEZO vyplýva zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V záverečnom stanovisku ministerstvo stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
Jeho súhlasné záverečné stanovisko považuje Slovnaft za dobrú správu pre Slovensko. Označuje ho za strategickú investíciu. Spoločnosť zároveň podotkla, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.
„Rozhodnutie o spaľovni považujeme za zlú správu pre Bratislavu. Rovnako ako aj ďalšie subjekty, zvažujeme podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva,“ skonštatoval Bubla pripomínajúc, že šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) len nedávno tvrdil, že výstavbu novej spaľovne nedovolí.
Hlavné mesto i dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa trvajú podľa neho na svojich pripomienkach a požiadavkách, ktoré vyjadrili aj v procese EIA (posudzovanie vplyvom na životné prostredie, pozn. TASR). Namietali najmä kapacitu spaľovne, špeciálne pre nebezpečný odpad, výhrady však smerovali aj k samotnému zvozu odpadu, ktorý by zaťažil husto obývané územie ďalšou kamiónovou dopravou.
„Sme presvedčení, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu,“ zdôraznil Bubla s tým, že všetok v tomto území vyprodukovaný komunálny odpad dokáže zhodnotiť Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré plánuje mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zmodernizovať.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo vyjadrilo ešte vlani v apríli nesúhlas so zámerom Slovnaftu vybudovať veľkokapacitnú spaľovňu pre spracovanie dovážaného komunálneho a nebezpečného odpadu na území hlavného mesta. Uznesenie mestského parlamentu je pre hlavné mesto a útvary magistrátu v tejto veci záväzné. Rovnaké stanoviská prijali aj ďalšie miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí. Pridal sa k nim aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Podľa mestskej časti Petržalka je rozhodnutie ministerstva, vzhľadom na doterajší vývoj schvaľovacieho procesu, „pomerne očakávaným krokom.“ Pripomína, že envirorezort už vopred avizoval, že projekt po prehodnotení svojho prvotného stanoviska a zapracovaní vybraných odborných požiadaviek podporuje. Zároveň však miestna samosprávna nie je „nadšená“, že zámer rafinérie je de facto konkurenčným k dlho avizovaným a pripravovaným plánom OLO vzdialeným len niekoľko stoviek metrov vzdušnou čiarou.
„Nielen z tohto dôvodu by mali byť oba zámery podľa nás posudzované spoločne, čo sa, žiaľ, z nášho pohľadu ako externého pozorovateľa, ktorý nie je účastníkom konaní, nedeje,“ uviedol pre TASR vicestarosta Petržalky Ján Karman. Verí, že konečné rozhodnutia budú znamenať najvhodnejší možný kompromis, ktorý pomôže Bratislave i Petržalke vyriešiť dekády trvajúci problém s nedostatočnými kapacitami likvidácie odpadu.
Vicestarosta zároveň zopakoval, že mestská časť preferuje, aby spracovanie odpadov Petržalčanov aj Bratislavčanov zastrešovalo v čo možno najväčšom objeme priamo hlavné mesto s OLO. Verí preto, že aj napriek viac ako ročnému odkladu sa podarí zrealizovať plány modernizácie ZEVO vrátane získania potrebného úverového financovania, keďže podľa odhadov má ísť o investíciu vo výške niekoľko stoviek miliónov eur.
„Keďže však pri oboch projektoch do dnešného dňa bližšie informácie o ich prípadnej synergii nepoznáme a oba projekty sa stále nachádzajú vo fáze plánovania a zmien, v prípade mestskej spaľovne aj vo fáze hľadania financovania, nezostáva nám nič iné, len vývoj ďalej pozorne sledovať,“ poznamenal Karman. Podotkol zároveň, že ak sa spaľovňa Slovnaftu zrealizuje, plány magistrátu s rozširovaním a modernizáciou jeho vlastnej spaľovne OLO budú musieť byť„ výrazne prepracované, prípadne dokonca zastavené.“
Súhlas MŽP SR s výstavbou CEZO vyplýva zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V záverečnom stanovisku ministerstvo stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
Jeho súhlasné záverečné stanovisko považuje Slovnaft za dobrú správu pre Slovensko. Označuje ho za strategickú investíciu. Spoločnosť zároveň podotkla, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.