ROZHODOVALI SEKUNDY: Hasiči vytiahli z rieky bezvedomého človeka
Prístup k záchrane komplikoval šmykľavý breh rieky.
Autor TASR
Vyšná Hutka 24. januára (TASR) - Košickí hasiči pomáhali osobe v bezvedomí v rieke Torysa. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že osobu vo vode im nahlásili v katastri obce Vyšná Hutka v okrese Košice-okolie vo štvrtok (22. 1.) večer.
„Po príchode na miesto sa osoba nachádzala spodnou časťou tela v rieke a bola v bezvedomí. Prístup k záchrane komplikoval šmykľavý breh rieky. Hasiči sa k osobe dostali pomocou istiaceho lana a v spolupráci so záchranármi jej poskytli prvú pomoc,“ uviedlo KR HaZZ. Pre nevylúčené zranenie chrbtice osobu v stabilizovanom stave a zafixovanú pomocou nosidiel transportovali do sanitného vozidla.
