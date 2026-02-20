< sekcia Regióny
Rozhodujúci zápas Slovákov o medaily premietnu na štadióne O. Nepelu
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Rozhodujúci zápas slovenských hokejistov o olympijské medaily, ktorý určí výsledok piatkového semifinále, bude možné sledovať na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Duel bude premietaný prostredníctvom veľkoplošnej LED kocky v aréne. Informovala o tom Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.
V prípade boja o bronzové medaily sa projekcia uskutoční v sobotu 21. februára o 20.40 h. Ak Slováci postúpia do finále, spoločne ho fanúšikovia môžu vidieť v nedeľu 22. februára o 14.10 h. „Slovenskí hokejisti predvádzajú na olympiáde výkony, ktoré spájajú celé Slovensko. Verím, že Tipos Aréna bude plná energie a hrdosti na našich reprezentantov,“ uviedol riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.
Vstup je bezplatný, nutná je však rezervácia miesta. Link je na webe STaRZ. „Vstup na štadión je možný len na základe rezervácie s platnou 0-eurovou vstupenkou, a to najskôr hodinu pred začiatkom prenosu,“ dodal hovorca STaRZ Peter Filo.
O tom, a aké medaily budú hrať Slováci na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, rozhodne výsledok piatkového semifinálového duelu slovenských hokejistov proti USA. Zápas sa začína o 21.10 h.
Projekciu organizuje STaRZ v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou, Slovenským zväzom ľadového hokeja, Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenskou televíziou a rozhlasom a Predpredaj.sk.
