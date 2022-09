Rozlúčka s letnou turistickou sezónou sa uskutoční na hrade Šariš

Prešov 21. septembra (TASR) - Na hrade Šariš sa verejnosť symbolicky rozlúči s letnou turistickou sezónou v Prešovskom kraji. V nedeľu (25. 9.) sa na nádvorí hradu uskutočnia oslavy Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra. Oslavy budú spojené s vyhodnotením cestovania s legendami v Prešovskom kraji. Pripravený je pestrý program, rodiny s deťmi spoločne uzavrú aj ďalšiu sezónu Legendaria. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Program sa začne o 11.00 h, pripravené sú vystúpenia sokoliarov a historickej družiny, ochutnávky dobovej kuchyne, skákacie hrady, maľovanie na tvár, razenie mincí, vozenie na koňoch a mnoho ďalších aktivít. V stánku KOCR Severovýchod Slovenska turisti budú môcť nájsť inšpirácie na výlety a zážitky z celého Prešovského kraja. O 13.30 h sa uskutoční odovzdanie cien vyžrebovaným výhercom letnej turistickej súťaže Legendarium.



Legendarium - cestovanie s legendami po Prešovskom kraji zaujalo aj v tomto roku tisíce záujemcov. V 15 prírodných lokalitách boli umiestnené trezory so súťažnými nálepkami a takmer 70 rozmanitých zariadení ponúkalo možnosť získať súťažnú pečiatku.



"Siedmy ročník priniesol opäť nový rekord. Len do záverečného žrebovania poslalo svoje súťažné ústrižky vyše 1550 detí, ktoré spolu vyzbierali 27.525 nálepiek a pečiatok. Pravidelne spájame do projektu veľké a menej známe lokality, v niektorých oblastiach spôsobilo zbieranie nálepiek doslova ošiaľ. Počas leta sme opakovane dopĺňali trezory s nálepkami aj v oblastiach, ktoré bežne nepatria medzi masovo navštevované, ako napríklad Habura, Humenský Sokol, Stropkov, Hermanovce nad Topľou či Sovia poľana v lesoch Spišskej Magury," uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Neďaleko obce Hermanovce nad Topľou v Údolí obrov vznikol vďaka projektu zábavno-náučný chodník spojený s miestnou legendou o obrovi spod Oblíka. Turistov na chodníku sprevádzajú tabule s príbehom, rozličné interaktívne a náučné prvky.



Okrem aktivít pre rodiny s deťmi realizovala KOCR Severovýchod Slovenska aj kampaň Nadýchni sa zameranú na podporu povedomia o atraktivitách Prešovského kraja, orientovaná bola najmä na online priestor. Spolu s Prešovským samosprávnym krajom bola realizovaná aj súťaž pre cyklistov Dovolenka na bajku v Prešovskom kraji, ktorá predstavila 21 cyklotrás rôznej náročnosti.



Podujatie, ktoré sa uskutoční na hrade Šariš, pripravila KOCR Severovýchod Slovenska spolu s mestom Veľký Šariš. Finančne ho podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.