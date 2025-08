Rozmanitý svet Muránskej planiny priblížia letné výlety s odborníčkou

Muráň 3. augusta (TASR) - Rozmanitý svet Muránskej planiny môžu milovníci prírody spoznávať počas letných výletov, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu Botanika Gemera. Exkurzie, ktoré sú určené širokej verejnosti, sa uskutočnia v sobotu 9. augusta a v sobotu 6. septembra. TASR o tom informovala Veronika Straková, marketingový koordinátor pre Muránsku planinu.



Straková uviedla, že výlety zavedú návštevníkov do menej známych lokalít v území Národného parku Muránska planina, kde budú pod vedením odborníčky Judity Kochjarovej objavovať vzácne aj typické druhy rastlín, ako aj ich životné prostredie.



„Lúky v okolí Tisovca sú živý priestor plný prepojení, ale aj histórie a výnimočností, ktoré si zaslúžia pozornosť. Príjemná prechádzka krajinou na okraji národného parku umožní návštevníkom nahliadnuť zblízka do kráľovstva prírody a zároveň sa jednoduchým a praktickým spôsobom naučiť rozpoznávať rastliny, ktoré by si inak možno ani nevšimli,“ podotkla Straková.



Prvý výlet „Pod Hradovú“ sa bude konať v sobotu 9. augusta. Približne sedem kilometrov dlhá trasa je podľa organizátorov vhodná aj pre zdatnejšie deti. Druhý výlet „Na Kozí chrbát“ je plánovaný v sobotu 6. septembra. Trasa je dlhá približne 9,5 kilometra a je stredne náročná, vhodná pre rodiny, študentov i nadšencov prírody.



Exkurzie do sveta rastlín organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer a odborne ich zastrešuje tím zážitkového environmentálneho vzdelávania Lesmír.