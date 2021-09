Dni európskeho kultúrneho dedičstva obohatí Banícke múzeum výstavami

Rožňava 6. septembra (TASR) – Dvojicou výstav a ich vernisážami sa Banícke múzeum v Rožňave zapojí počas septembra do tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). TASR o tom informoval manažér kultúry múzea Róbert Šimko.



Prvým podujatím v rámci DEKD bude vo štvrtok (9. 9.) vernisáž výstavy Banská doprava, ktorá sa spolu s komentovanou prehliadkou uskutoční v priestoroch Galérie Baníckeho múzea na rožňavskom Námestí baníkov.



Výstava prostredníctvom trojrozmerných predmetov či dobových fotografií z gemerských baní predstaví verejnosti tému banskej dopravy na Gemeri. Jej súčasťou bude i interaktívna 3D mapa, detailne približujúca členitý terén regiónu, ktorý bol odjakživa veľkou prekážkou pri doprave suroviny.



Do DEKD sa Banícke múzeum zapojí aj druhou vernisážou, tentokrát galerijnej výstavy Gabriely Görgeyovej s názvom Trans Galactic. Výtvarníčka a pedagogička umelecko-výchovných predmetov pôsobí viac ako dve desaťročia na rožňavskom gymnáziu a jej obrazy reagujú na aktuálne medziľudské vzťahy aj procesy prebiehajúce v spoločnosti. Vernisáž výstavy obohatená o diskusiu s autorkou sa uskutoční 21. septembra.



„Banícke múzeum v Rožňave má na mesiac september 2021 opäť pripravené zaujímavé výstavy a podujatia. Cieľom je po kratšej letnej odmlke nadchnúť a prilákať do priestorov svojej galérie čo najširšie spektrum návštevníkov,“ prezradil riaditeľ múzea Pavol Lackanič. Výstavu Banská doprava budú môcť záujemcovia navštíviť do 21. novembra, výstava výtvarníčky Gabriely Görgeyovej potrvá do 14. novembra.