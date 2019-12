Banícke múzeum v Rožňave sa návštevníkom odvďačí bezplatným vstupom

Rožňava 26. decembra (TASR) – Bezplatný vstup počas podujatia Vianoce v múzeu bude symbolickým koncoročným poďakovaním návštevníkom a podporovateľom Baníckeho múzea (BM) v Rožňave. Uviedol to jeho riaditeľ Pavol Lackanič s tým, že akcia sa uskutoční v piatok (27. 12.) od 9.00 h do 14.00 h vo všetkých prevádzkach múzea.



„Aj týmto podujatím by sme sa chceli poďakovať všetkým našim návštevníkom za prejavenú dôveru v roku 2019. Práve preto bude vstup do všetkých prevádzok úplne zdarma a pre všetkých, bez ohľadu na vek,“ povedal Lackanič.



Dodal, že na prilákanie nových návštevníkov vyhlásilo BM pre svojich fanúšikov na sociálnej sieti súťaž s názvom 'Vianočná zdieľačka', ktorej víťaz bude vyžrebovaný práve v deň podujatia. „Získa rodinnú vstupenku do všetkých prevádzok múzea,“ zakončil riaditeľ.