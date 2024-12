Rožňava bude hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 48,4 milióna eur

Rožňava 21. decembra (TASR) - Mesto Rožňava bude v roku 2025 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 48,4 milióna eur. Návrh budúcoročného rozpočtu schválili poslanci mesta na štvrtkovom (19. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Odobrili aj čerpanie úveru do výšky troch miliónov eur určeného na financovanie kapitálových výdavkov.



Ako radnica uviedla v materiáloch predložených na zasadnutie MsZ, zostavovanie vyrovnaného rozpočtu je pre nepostačujúce príjmy samospráv z roka na rok náročnejšie. "Taktiež je nutné zdôrazniť stále neisté a zvyšujúce sa ceny za materiál, služby, energie, potraviny, pohonné látky a iné komodity, ktoré nám ovplyvňujú výdavkovú časť rozpočtu," skonštatovalo mesto s tým, že v roku 2025 sa na výdavkovej časti odzrkadlí aj nárast DPH.



Rožňava bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom 48.409.169 eur. Na výdavkovej časti podľa samosprávy vzhľadom na výšku príjmov nebolo možné pokryť všetky požiadavky, mesto preto muselo pristúpiť rovnako ako v minulých rokoch k úsporným opatreniam.



V rámci kapitálových výdavkov samospráva počíta s preinvestovaním sumy vo výške viac ako 23,7 milióna eur. V rozpočte s pomocou externých zdrojov plánuje investície do rekonštrukcie materských či základných škôl, športovej infraštruktúry, obnovy ciest a chodníkov či rekonštrukcie a výstavby nájomných bytov.



Poslanci mesta spolu návrhom rozpočtu schválili aj čerpanie úveru do sumy tri milióny eur so splatnosťou do 25 rokov. Úverové zdroje majú byť použité na dofinancovanie projektov, ktoré budú realizované z dotácií z európskych fondov či zo štátneho rozpočtu.



"Tento úver je z dôvodu toho, aby sme mali zabezpečený vyrovnaný rozpočet," vysvetlil na zasadnutí MsZ primátor Rožňavy Michal Domik. Ako dodal, úver bolo do rozpočtu potrebné zapracovať najmä pre aktuálnu rekonštrukciu zimného štadióna. Na projekt za približne 3,4 milióna eur samospráva zatiaľ nemá úplné finančné krytie, uchádza sa však o viaceré dotácie. V prípade, že sa ich mestu podarí získať, nebude podľa primátora potrebné schválený úver čerpať.